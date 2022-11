Fiorello massacra la Rai, le sue parole sono durissime

0 SHARES Condividi Tweet

Rosario Fiorello ha mosso delle critiche alla Rai, ma per quale motivo? L’affondo dello showman siciliano che nessuno si aspettava.

Rosario Fiorello è uno dei più importanti showman del nostro paese, il più grande e amato di tutti i tempi. Ebbene, da un pò di tempo a questa parte è tornato con il suo appuntamento quotidiano, ovvero Aspettando Viva Rai2 in diretta Instagram e streaming su Rai Play. Durante l’ultima puntata, proprio lui Fiorello ha deciso di esprimere il suo parere sui prossimi Mondiali di Calcio in Qatar. Le sue sono state parole al vetriolo anche nei confronti della Rai. Ma cosa ha riferito il noto showman?

Rosario Fiorello e le critiche ai Mondiali di calcio in Qatar

Rosario Fiorello nel corso dell’ultimo appuntamento con Aspettando Viva Rai 2 in diretta Instagram e streaming su Rai Play, non ha proprio parlato bene dei Mondiali in Qatar e le sue non sono state parole dolci. Stando a quanto riferito da Fiorello, secondo il suo punto di vista tutte le Nazionali dovrebbero ritirarsi visto che proprio nel paese Arabo tutti i diritti umani vengono calpestati.

Lo showman contro la Rai

“Si dovrebbero ritirare tutti da questo Mondiale…Un Paese dove tutti gli abitanti sul loro zerbino hanno scritto ‘Diritti umani’. E loro li calpestano ogni giorno…”. Queste le parole dello showman il quale ha voluto anche ricordare quanto accaduto un pò di tempo fa, ovvero la battuta infelice di Khalid Salman, l’ambasciatore dei mondiali in Qatar nei confronti degli omosessuali. Ad un certo punto, Fiorello avrebbe anche mosso delle critiche alla Rai, colpevole di aver speso tanti soldi per poter accaparrarsi i diritti di questi Mondiali.

La frecciatina di Fiorello all’azienda per la quale lavora

“E la Rai ha speso pure 200 milioni per prendere i diritti di questi Mondiali?”, ha dichiarato lo showman siciliano ancora una volta dispiaciuto per il fatto che la Serie A andrà in ferie forzate per far posto a questo evento che non accetta.“Tutti i tifosi e gli addetti ai lavori saranno chiusi in una Fan Zone, in uno spazio ristretto, e se poi escono da lì saranno arrestati. E noi chiudiamo il campionato per tutto questo?”.