Chiara Ferragni, la sorella Valentina attaccata sui social per essere troppo dimagrita, la sua replica è da applausi

0 SHARES Condividi Tweet

Valentina Ferragni criticata per essere dimagrita. Sui social la replica della sorella di Chiara.

Valentina Ferragni in questi giorni sembra sia stata al centro del gossip, ma per quale motivo? Sappiamo bene che dopo tanti anni, la sorella più piccola di Chiara ha interrotto la sua relazione con ormai il suo ex Luca. Ciò che il popolo del web ha notato è stato anche il cambiamento che Valentina ha subito in questi ultimi mesi. E’ apparsa, obiettivamente più magra rispetto a qualche tempo fa, ed il dimagrimento è stato proprio sottolineato da molti follower.

Valentina Ferragni, il suo cambiamento fisico non passa inosservato

Valentina Ferragni dopo la fine della relazione con Luca Vezil, con il quale è stata insieme per tanti anni, è apparsa visibilmente più magra. “Sei dimagrita un botto”, avrebbe scritto un utente. Ed ancora “Devi mangiare”, e poi “Stai scomparendo”. Questi alcuni dei messaggi che sono apparsi proprio a corredo di alcune foto pubblicate dalla sorella della nota imprenditrice digitale. In queste immagini, Valentina si è mostrata parecchio sorridente davanti all’obiettivo e per l’occasione ha indossato un paio di pantaloni aderenti ed una camicia ampia a quadri.

Le critiche per la sorella di Chiara sull’eccessivo dimagrimento

Molti follower, piuttosto che evidenziare il fatto che Valentina fosse serena e felice, si sono soffermati più sulla forma fisica, sottolineando proprio il fatto che abbia perso peso rispetto a qualche mese fa. C’è anche chi non ha perso occasione per lanciare delle frecciatine alla sorella di Chiara. “Alla fine chi era “diversamente bella” in questo mondo di fotocopie, finisce sempre per somigliare a tutte le altre”. Queste ancora le parole di una follower. Quest’ultima ha voluto fare riferimento sicuramente a quanto accaduto negli ultimi mesi.

La replica di Valentina

Un mese fa, Valentina Ferragni ed il suo ex fidanzato Luca Vezil hanno annunciato la separazione dopo nove anni di relazione. La rottura è stata del tutto inaspettata e molto sofferta per entrambi. Ad ogni modo, al di la di quanto accaduto nella sua sfera privata, Valentina ha anche dovuto affrontare un altro momento delicato, ovvero la scoperta di un tumore della pelle maligno, lo scorso anno, nel mese di novembre 2021.”Ho semplicemente sofferto e ho perso peso. Ogni tanto provare dell’empatia verso gli altri non farebbe male“. Questa la replica di Valentina.