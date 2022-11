Alessandra Mussolini dice un No che non ammette repliche

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandra Mussolini dice no al programma di Alfonso Signorini “Non mi vedrete al Gf vip”

Alessandra Mussolini è stata una delle protagoniste del programma Tale e quale show, il programma condotto da Carlo Conti. Pare che in questi giorni, Alessandra abbia rilasciato un’intervista molto interessante al settimanale Nuovo tv, confessando di non avere assolutamente intenzione di prendere parte al Grande fratello vip. Ma cosa ha rivelato nel dettaglio?

Alessandra Mussolini a Tale e quale show, il grande successo

Alessandra Mussolini in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante al settimanale Nuovo tv, parlando di tanti argomenti, come la sua esperienza al programma di Carlo Conti. Alessandra nel corso della chiacchierata con il giornalista, avrebbe confessato “non mi vedrete mai al Gf vip”. Il motivo? Pare che Alessandra abbia le sue abitudini e poi potrebbe esserci il rischio di diventare asociale, perchè non sempre ha voglia di parlare con le persone. Insomma, per lei potrebbe diventare un’esperienza davvero difficile da tenere e da portare avanti.

Il no al Grande fratello vip

Al momento, quindi, la Mussolini sembra aver rifilato un bel no ad Alfonso Signorini, ma non è detto che possa anche cambiare idea, visto che anche in passato è accaduto che qualcuno abbia detto di no e poi sia tornata sui suoi passi. Il giornalista avrebbe chiesto se nei suoi progetti ci sia la conduzione di un programma tutto suo, ma anche in questo caso la Mussolini avrebbe detto di no. “Preferisco continuare a far divertire il pubblico”, senza altre responsabilità.

Tutti i programmi ai quali la Mussolini ha partecipato negli ultimi anni

Parlando di Tale e quale, poi, Alessandra ha detto di essersi messa in discussione e di aver fatto una bellissima esperienza all’interno del programma di Carlo Conti. La Mussolini ha poi raccontato di aver fatto una grande esperienza in Nudi per la vita, dove ha instaurato un grande rapporto con Mara Maionchi e altre donne dello spettacolo. Infine, Alessandra non ha potuto non citare Ballando con le stelle, il programma che di fatto negli ultimi anni l’ha rilanciata nel mondo dello spettacolo.