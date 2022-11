Tale e quale show, Rosalinda Cannavò umiliata, lei risponde e asfalta tutti

0 SHARES Condividi Tweet

Rosalinda Cannavò attaccata duramente dagli haters. Lei risponde alle critiche in modo piuttosto duro.

Lo scorso venerdì è andato in onda il programma Tale e quale show. Una delle protagoniste assolute di questa edizione del programma è lei, Rosalinda Cannavò. L’attrice ha dimostrato di avere un grande talento nel canto, riuscendo a stupire tutti in questi mesi, puntata dopo puntata. Rosalinda ha promesso che si impegnerà tanto al Torneo dello show. Ad ogni modo, nelle scorse ore è stata protagonista di un evento piuttosto spiacevole. Ma cosa è accaduto? Pare che, come già accaduto in passato, Rosalinda sia stata presa di mira dagli hater sui social che le hanno riservato delle critiche piuttosto pesanti.

Tale e quale show, Rosalinda Cannavò presa di mira dagli hater

Come abbiamo già anticipato, Rosalinda Cannavò nelle scorse ore è stata presa di mira dagli hater sui social che non le hanno risparmiato critiche, alcune di queste molto feroci. Qualcuno pare che abbia anche fatto dell’ironia sul peso della nota attrice, nonostante quest’ultima un pò di tempo fa, avesse confessato di aver sofferto di disturbi alimentari. “Più dieta durante la settimana per Rosalinda se devi vestire in bianco la prossima puntata…”. Queste le parole di un hater che è stato ripubblicato dall’attrice sulle sue Instagram stories.

La replica di Rosalinda

“Ma quanto mi fate ridere con il vostro pseudo bullismo”, ha aggiunto l’attrice la quale ha precisato di non esserci rimasta male. Poi, la Cannavò ha pubblicato altri commenti molto cattivi che le sono stati rivolti, sottolineando di essersi fatta tante risate.“Ho riso molto quindi grazie davvero…A chi scrive certe cose dico che non avrete molto dalla vita proprio perchè continuate a voler vivere quella degli altri…”, ha aggiunto Rosalinda che ha consigliato a tutti loro di vivere la loro vita e pensare meno a quella degli altri.

Prove generali per il Torneo di Tale e quale show

Intanto, Rosalinda continua ad andare avanti con il programma e pare che proprio nelle scorse ore si sia preparata in sala prove,in attesa della prossima puntata di Venerdì, quando andrà in onda il Torneo di Tale e quale show.