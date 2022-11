Pomeriggio 5, Patrizia Groppelli risponde senza freni a Barbara D’Urso “Io non l’ho mai fatto e tu lo sai perchè lavoriamo insieme da tanti anni”

0 SHARES Condividi Tweet

La conduttrice di Pomeriggio 5 parla del caso del marito di Viola Valentino. Botta e risposta in diretta.

Barbara D’Urso continua ad andare in onda con il suo programma pomeridiano di Canale 5, ovvero Pomeriggio 5. Proprio nel corso di una delle ultime puntate del noto programma di Canale 5, la conduttrice ha affrontato un argomento piuttosto interessante. Nello specifico si è parlato del compagno dell’artista di Comprami, il marito di Viola Valentino che per chi non lo sapesse, è stato accusato di aver percepito il reddito di cittadinanza ingiustamente, avendo comunque un lavoro. Accuse arrivate da ogni parte e soprattutto da Patrizia Groppelli, che ha parlato anche sui social.

Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 parla di Francesco Mango e Viola Valentino

Barbara D’Urso, nel corso di una delle puntate di Pomeriggio 5 ha parlato di Francesco Mango, il marito di Viola Valentino, il quale è stato accusato di aver percepito il reddito di cittadinanza nonostante comunque avesse un lavoro. Patrizia Groppelli avrebbe così accusato l’uomo sia in studio da Barbara che anche sui social network. La giornalista su Instagram ha pubblicato un video, tornando così a parlare di questa vicenda. In primis si è scagliata contro la storia d’amore di Viola Valentino e poi anche contro il compagno proprio per aver truffato e percepito il sussidio economico nonostante avesse un lavoro.

Le accuse di Patrizia Groppelli

“Ritorno ancora sulla storia di Mango e Viola Valentino, questo amore che secondo me è altamente tossico. Ho scoperto oggi una cosa delirante. Il buon Mango prende il reddito di cittadinanza. Qualcuno gli spieghi che a 40 anni, in Lombardia, chi vuole trovare lavoro lo trova. Quindi Mango, oltre il reddito di cittadinanza, avevo ragione su tutto! Oltre a farti mantenere, anche il reddito di cittadinanza!”. Queste le parole di Patrizia che è stata presente anche nello studio di Barbara. Quest’ultima approfittando della sua presenza in studio, ha mandato in onda il suo sfogo. Mango sarebbe dovuto essere presente, ma all’ultimo minuto avrebbe declinato dicendo di avere la febbre, ma la conduttrice avrebbe fatto intendere di non averci creduto. “Questa mattina è successa una cosa, non vorrei che a Francesco fosse salita la febbre dopo avere visto questa Instagram story di Patrizia Groppelli”, queste le parole di Barbara.

Botta e risposta tra Roberto Alessi e Viola Valentino

“Io non mantengo nessuno. Il reddito di cittadinanza? Non lo so, non ne sono a conoscenza”, queste le parole di Viola Valentino. Sarebbe intervenuto a quel punto Roberto Alessi, il quale ha in qualche modo smentito Viola. “L’ultima volta che ho parlato attraverso il video con tuo marito, ha detto che collabora con te e che ha prodotto un paio di dischi. Allora, domando: lui fa o no il produttore di Viola Valentino?”. Queste le parole di Alessi, alle quali la Valentino avrebbe risposto dicendo“Forse potrebbe non percepirlo, quindi forse la notizia di Patrizia Groppelli, che è un’ottima collega giornalista, potrebbe non essere vera?”. Insomma, la donna ha continuato a dire di non esserne a conoscenza di questa vicenda.