Pomeriggio 5, ospite inizia a gridare, scatena il caos e poi abbandona la trasmissione, Barbara D’Urso resta senza parole

A Pomeriggio 5 nella giornata di ieri è praticamente accaduto di tutto. Barbara D’Urso ospita una medium in collegamento, quest’ultima genera il caos poi abbandona il collegamento.

A Pomeriggio 5 Barbara D’Urso ancora una volta ha dovuto fare i conti con un ospite che l’ha mandata su tutte le furie. Ebbene, nel corso dell’ultima puntata del programma di Canale 5, Barbara D’Urso ha ospitato, seppur in collegamento, un medium che ad un certo punto ha abbandonato il collegamento. Ma per quale motivo?

Barbara D’Urso, puntata scoppiettante quella di Pomeriggio 5

La puntata di ieri di Pomeriggio 5 è stata piuttosto particolare ed anche parecchio movimentata. Già nel promo si era intuito che sarebbe stata una puntata piuttosto particolare, visto che la conduttrice era rimasta di stucco nel vedere in collegamento un ospite che non sapeva potesse esserci. La persona in collegamento era infatti l’uomo che ha messo la madre morta, in congelatore. Pare che la conduttrice non sapesse nulla di questo collegamento, perchè l’uomo avrebbe deciso all’ultimo minuto, almeno così poi Barbara ha spiegato.

In collegamento presente una Medium che fa infuriare tutti in studio

Nella seconda parte della puntata, Barbara come sempre ha affrontato argomenti più leggeri, ovvero casi di persone famose che hanno comunicato di avere contatti con l’aldilà. La conduttrice ha affrontato questo argomento con diversi ospiti presenti in studio e altri in collegamento. Tra quest’ultimi c’era anche lei, Elisa, una signora che ha detto di essere una Medium. Barbara però, l’avrebbe additata come “sedicente medium”, ma queste parole non sono per niente piaciute all’ospite. Quest’ultima, parlando con Emanuela Folliero le ha riferito di vedere il padre e la nonna. Molti non hanno creduto alle sue parole e così la medium avrebbe iniziato a discutere con tutti ed in studio si è scatenato un vero e proprio putiferio. “Silenzio tutti, silenzio tutti, silenzio tutti”, avrebbe detto Barbara per cercare di far tornare la calma. Nel momento in cui ha iniziato a parlare, la medium l’avrebbe interrotta e poi avrebbe ricominciato a parlare come un fiume in piena.

L’ospite è un fiume in piena, poi abbandona la diretta

A quel punto Poletti avrebbe definito la donna “Imbarazzante”. Barbara avrebbe tentato di interrompere la donna che però avrebbe continuato a parlare come un fiume in piena e poi improvvisamente ha abbandonato la diretta. “Io vi saluto e vi fare la trasmissione da soli. Arrivederci”. Barbara D’Urso, soltanto dopo l’uscita di scena della signora, ha potuto parlare.“Io non ho capito niente. Chiedo scusa alla signora Elisa se non mi ricordo che 13 anni fa è venuta in trasmissione da me. Ho un’età e ho poca memoria. Mi accusa che è venuta solo due o tre volte perché non ha l’ufficio stampa? Chiedo: ci sono uffici stampa che mi propongono medium? No. […] So pochissimo di questa signora, mi fido dei miei giornalisti. Mi dispiace signora Elisa di non ricordarmi di te e che sei andata via. Non ho assolutamente capito cosa ha detto, però”. Queste le parole della conduttrice.