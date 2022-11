Ballando, Selvaggia Lucarelli senza freni: “In trasmissione c’è qualcosa di storto”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli si concede un’intervista molto interessante e parla di Ballando con le stelle. “C’è qualcosa di storto”. Poi arriva la stoccata su Chiara Ferragni.

Selvaggia Lucarelli non riesce proprio a stare lontano dalle polemiche, è più forte di lei. Proprio in questi ultimi giorni, la giornalista e giurata di Ballando con le stelle è stata al centro della polemica, per quanto accaduto lo scorso sabato. Per chi non lo sapesse, proprio nella mattinata di sabato è venuta a mancare la madre, ma Selvaggia la sera ha voluto essere ugualmente in puntata a Ballando con le stelle e questa sua scelta è stata oggetto di discussione e non solo, visto che la Lucarelli è stata parecchio criticata. Ad ogni modo, non è stato soltanto questo che ha fatto si che la Lucarelli finisse al centro di una vera e propria bufera.

Selvaggia Lucarelli parla della sua esperienza a Ballando con le stelle

Selvaggia Lucarelli in questi giorni ha parlato e si è lasciata andare ad una intervista che ha rilasciato a Davide Maggio. Nel corso di questa chiacchierata ha parlato di certo della sua esperienza a Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci. Ad ogni modo, la giornalista ha poi parlato di Chiara Ferragni, la nota imprenditrice digitale che in diverse occasioni è stata al centro delle sue critiche. Ma cosa ha raccontato Selvaggia?

La Lucarelli parlando del programma condotto da Milly Carlucci pare che non sia stata così tanto clemente. Alla domanda del giornalista, se si senta tutelata dal programma di Rai 1, Selvaggia ha risposto in modo duro.“Domanda difficile. Partiamo da un presupposto: Ballando tutela Ballando prima di ogni cosa, e questo è pure comprensibile visto che ne va della sua sopravvivenza. Detto ciò, la risposta è: talvolta sì, talvolta no e quando ciò non è avvenuto l’ho sempre detto a loro con estrema franchezza. Poi riferendosi a tutte le liti ed a quanto accaduto soprattutto in questa occasione, la giornalista avrebbe detto “C’è qualcosa di storto in tutto questo”.

Le parole della giornalista sulla morte della madre e le critiche ricevute

La giornalista qualche giorno fa ha detto addio alla sua mamma Nadia, che è venuta a mancare nella mattinata di sabato. La morte della madre, però, non è stato soltanto l’unico evento negativo di questo anno che per Selvaggia è stata parecchio difficile. “È stato un anno difficile, in cui si sono concentrati nel breve periodo tanti eventi sfortunati. Io non mi sottraggo al dolore, accetto le sconfitte, però il 2022 ha avuto un certo accanimento. Non essere riusciti a proteggere mia madre dal Covid la vivo come una sconfitta. Non aver consegnato un lavoro in tempo anche. Non aver capito che malattia avesse il mio cane se non alla fine idem. Poi certo, la sfortuna ha fatto la sua parte”. Queste le parole di Selvaggia che ha pronunciato nel corso dell’intervista rilasciata proprio in questi giorni. Proprio in riferimento alla morte della madre Nadia, Selvaggia ha voluto ribadire il fatto di non sentirsi una persona fredda ed ha posto l’attenzione sulla differenza che esiste tra “forza e debolezza”.

Le critiche a Chiara Ferragni

Selvaggia ha così affrontato un altro argomento molto interessante, ovvero il mondo dei social e di come lei sceglie di condividere il proprio privato con il resto del mondo. Affrontando questo argomento ha tirato in ballo Chiara Ferragni, l’imprenditrice che più volte ha criticato per la scelta di aver”spiattellato” la vita dei suoi figli sui social giorno dopo giorno, comportamento che lei non accetta e non concepisce. “Vedo bollettini medici alternati ad adv, puro egocentrismo mascherato da condivisione del dolore, drammi non ancora masticati che si trasformano in lezioni di vita da impartire ai follower”, ha aggiunto Selvaggia, facendo riferimento molto probabilmente a Chiara e Fedez. Il giornalista l’avrebbe invitata a spiegare quale fosse la differenza tra lei e Chiara Ferragni. Ecco la sua risposta “La stessa che c’è tra una noce di macadamia e un orologio a pendolo”.