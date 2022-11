Guendalina Tavassi asfalta Patrizia Rossetti: “La sua carriera è finita, è una strega”

0 SHARES Condividi Tweet

Patrizia Rossetti finisce nel mirino di Guendalina Tavassi, dopo che ha attaccato Edoardo. Parole dure contro la gieffina.

Torniamo a parlare del Grande fratello vip, il reality di Canale 5 che sta andando in onda ormai da diverse settimane. Uno degli ultimi arrivati è Edoardo Tavassi, il fratello di Guendalina che ad oggi è uno dei personaggi più amati del reality di Canale 5. Molti lo adorano, altri invece sembra che non lo sopportino proprio. Patrizia Rossetti ad esempio, inizialmente si era tanto avvicinata a lui, poi sembra aver cambiato idea. Proprio nelle scorse ore, è stata Guendalina a commentare questo comportamento della Rossetti, pubblicando un video in cui Patrizia parlando di Edoardo lo definisce “un rompi scatole”. Facciamo un pò di chiarezza.

Gf vip, Edoardo Tavassi uno dei personaggi più amati di questa edizione

Edoardo Tavassi è uno dei protagonisti principali di questa edizione del Grande fratello vip. E’ di certo uno dei personaggi più importanti di questa edizione ed anche uno dei più forti, per via del suo carattere. Ad ogni modo, c’è chi lo ama ma anche chi non lo so sopporta affatto. Ad esempio, come abbiamo avuto modo di anticipare, una delle gieffine Patrizia Rossetti che in primo momento si era tanto avvicinata a Edoardo, in questi giorni pare che si sia allontanata. Patrizia avrebbe addirittura definito Edoardo un “rompi scatole”.

Guendalina Tavassi scende in difesa del fratello Edoardo

Nelle scorse ore, Guendalina Tavassi la sorella del gieffino, ha pubblicato su Instagram un video in cui Patrizia definisce Edoardo uno che rompe le scatole ed ovviamente ha aggiunto il suo commento.“C’è una persona che rompe e giudica. Non ha fatto nulla, è uscito da un reality per entrare in un altro“. Queste le parole di Guendalina che è scesa in campo in difesa del fratello e ci è andata giù in modo piuttosto pesante.“Voglio parlare di quello che è successo dentro la casa. Da quando sono rientrate Wilma e Patrizia Rossetti. Non so per quale motivo si sono accanite contro mio fratello Edoardo. Hanno cominciato a dirgli le peggio cose dietro. Poi però davanti sorridono e fanno finta di nulla. Quelle due false streghe megere. Io odio la falsità della gente, perché se tu non sopporti qualcuno, a parte che deve essere motivata, non dovresti riderci insieme e nemmeno passarci attimi insieme. Quella Patrizia e Wilma erano sbellicate a terra davanti a Edo. Idem anche quella Sarah Altobello”. Queste le parole di Guendalina che è andata contro Patrizia e lo ha fatto in modo anche piuttosto pesanti.

L’affondo di Guendalina

“Capite la falsità? Poi dietro dicono le peggiori cose. Dicono ‘ma chi è? Ma che ha fatto questo? Lui è uscito da un reality ed è entrato in un altro.Prima di tutto vorrei precisare che lì dentro non è che è pieno di attori hollywoodiani. Poi uno dovrà pur iniziare la propria carriera. C’è chi entra per iniziarla e poi purtroppo c’è anche chi – come Patrizia – entra perché ormai la sua carriera l’ha finita. Eccola qui, acciaio inox”.