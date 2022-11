Pomeriggio 5, Barbara D’Urso terribile gaffe con Guenda Goria, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara D’Urso protagonista di una gaffe con Guenda Goria e il padre “Sai che tua figlia vuole farti internare” e scoppiano tutti a ridere.

Barbara D’Urso continua ad essere sicuramente una delle protagoniste del gossip italiano. Proprio nella giornata di ieri, venerdì 18 novembre 2022 la nota conduttrice partenopea è stata protagonista di una gaffe proprio all’interno del programma Pomeriggio 5 da lei condotto. Come tutti sappiamo, nella prima parte del programma la conduttrice ha affrontato alcuni argomenti piuttosto seri e soprattutto casi di cronaca nera. Nella seconda parte di Pomeriggio 5, infatti, Barbara ha parlato insieme ad alcuni suoi ospiti dei vip che si trovano in difficoltà economiche soprattutto per via delle pensioni piuttosto basse. Ospiti in studio Guenda Goria ed il padre Amedeo. E’ stato proprio mentre la conduttrice parlava con l’ex gieffina che ha commesso una gaffe, che di certo non è passata inosservata.

Pomeriggio 5, Barbara D’Urso commette un errore

Nella giornata di ieri, nel corso della puntata di Pomeriggio 5 Barbara D’Urso ha parlato con i suoi ospiti delle difficoltà economiche di molti vip che sostengono di non riuscire neppure ad arrivare a fine mese per via delle pensioni troppo basse. In studio, tra i tanti ospiti era presente anche Guenda Goria insieme al padre Amedeo. Barbara così ha voluto chiedere delle spiegazioni alla ragazza sul fatto che a quanto pare volesse interdire il padre perché sarebbe solito spendere troppi soldi per l’acquisto di quadri.

L’errore di Barbara parlando con Guenda Goria , la gaffe della conduttrice

Proprio durante questo confronto con l‘ex gieffina, la conduttrice sarebbe stata protagonista di una gaffe ed avrebbe commesso un errore davvero clamoroso. Barbara infatti nel parlare con Guenda avrebbe sbagliato dicendo che quest’ultima volesse non interdire, ma internare il padre. Tante sono state le risate in studio per via di questo errore della conduttrice.“Qua c’è un altro caso…Amedeo lo sai che tua figlia ti vuole fare internare?”, queste le parole di Barbara.

La conduttrice cerca di smorzare l’imbarazzo

Anche Guenda non ha potuto non trattenere le risate e poi fare una battuta “Questo è già il passaggio successivo”. Ad ogni modo, nonostante comunque l’errore di Barbara abbia fatto parecchio divertire, la stessa è apparsa piuttosto in imbarazzo. Poi avrebbe cercato di smorzare la situazione, dicendo “Internato? Ecco…Ma non avete capito…L’ho detto perchè io vorrei fare internare la Groppelli oggi pomeriggio…Voi non avete capito…Questa è la verità…”.