Belve, Maurizio Costanzo senza freni su Francesca Fagnani: “Ha quello che si merita”

0 SHARES Condividi Tweet

Francesca Fagnani e il grande successo ottenuto con Belve. Il commento di Maurizio Costanzo.

Si continua a parlare del grande successo ottenuto da Francesca Fagnani in questi anni, grazie anche al suo programma Belve, che va in onda su Rai 2. Quest’ultimo è diventato un vero e proprio punto di riferimento per tanti telespettatori che non vedono l’ora di seguire alcune delle interviste condotte proprio dalla giornalista. Si tratta di interviste spesso molto forti e molto particolari, visto che la giornalista riesce a far emergere alcune verità, con il suo grande talento. La Fagnani sta ricevendo in questi anni tantissimi complimenti da parte non soltanto dei telespettatori ma anche da parte dei colleghi. Uno tra tutti Maurizio Costanzo, il quale ha parlato di Francesca e del suo programma proprio in questi giorni.

Francesca Fagnani, il grande successo della giornalista e di Belve

Francesca Fagnani è una delle giornaliste più in gamba degli ultimi anni ed anche una delle più amate. La compagna di Enrico Mentana, in questi ultimi tempi è riuscita a conquistare gran parte del pubblico italiano, grazie al suo talento. Molti i complimenti che riceve giorno dopo giorno, non soltanto da parte di semplici telespettatori ma anche da parte di colleghi. Uno tra tutti Maurizio Costanzo, il giornalista che di certo di interviste ne ha condotte davvero tante.

Maurizio Costanzo si esprime sulla giornalista

Intervenuto sul settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, Maurizio ha commentato in modo piuttosto positivo i traguardi raggiunti dalla Fagnani. “La Fagnani si sta dimostrando brava e intelligente, ha grinta rara e con il sorriso stampato sulle labbra riesce a far dire ai suoi ospiti cose scottanti”. Queste le parole di Maurizio che ha commentato così il grande successo della Fagnani. Del resto i risultati e gli ascolti di Belve, anche di questa nuova edizione sono molto chiari.

Belve su Rai 1? Ecco il parere di Costanzo

“Le sue interviste sono fatte bene. Per questo ha il successo che merita”. Questo ancora quanto aggiunto da Maurizio Costanzo. Sul fatto che ben presto Belve potrebbe sbarcare su Rai 1, Maurizio ha detto di non veder male il programma attualmente su Rai 2. “Ad ora non lo vedo male su Rai2. E’ anche giusto che la Fagnani e la sua trasmissione si facciano le ossa ponendo, eventualmente, le basi per il passaggio su Rai Uno”.