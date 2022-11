Sanremo 2023, bufera su Amadeus dopo che compie un gesto che nessuno gli perdona

0 SHARES Condividi Tweet

Bufera su Amadeus, dopo lo sfogo di Zucchero che è stato escluso dal Festival di Sanremo. Cosa sta accadendo?

Si avvicina il mese di febbraio e si comincia a parlare, proprio per questo motivo, del prossimo festival di Sanremo. Ormai è certo che il conduttore sarà per anche quest’anno Amadeus il quale si appresta a condurre la manifestazione canora più importante d’Italia per il quarto anno consecutivo. Tanti gli artisti che prenderanno parte al Festival di Sanremo e tra questi non ci sarà Zucchero. È stato proprio quest’ultimo nelle scorse ore a rilasciare una intervista molto interessante commentando anche la decisione del direttore artistico ovvero Amadeus che pare abbia deciso di lasciarlo fuori. Le parole del noto artista hanno fatto letteralmente scoppiare una polemica infinita.

Festival di Sanremo, Zucchero escluso dalla manifestazione scoppia la polemica

Tra poche settimane andrà in onda la nuova edizione del Festival di Sanremo, ancora una volta condotta da Amadeus e viste le anticipazioni, potrebbe trattarsi di una delle migliori di sempre. Saranno tanti i VIP in gara, anche se sta facendo parecchio discutere l’esclusione di Zucchero. E’ stato proprio quest’ultimo a rilasciare un’intervista davvero infuocata nei giorni scorsi, commentando quindi la decisione del direttore artistico del Festival di tagliarlo fuori.

Amadeus taglia fuori Zucchero dal Festival, la rabbia dell’artista

Il noto artista pare che dopo 40 anni avesse voglia di tornare sul palco dell’Ariston, ma gli sarebbe stata negata questa possibilità. “Non mi vogliono. Nemmeno in gara. Con questa direzione faccio fatica. Mi sembra che sarà il Sanremo degli influencer, le scelte sono mirate per fare ascolti”. Queste le dichiarazioni del cantante che ha così anticipato il fatto che è stato escluso dalla manifestazione canora più importante d’Italia.

Quali i big presenti sul palco dell’Ariston?

Zucchero non sarà quindi presente sul palco dell’Ariston. Al momento non abbiamo notizie sui Big che potranno prendere parte al programma, ma secondo alcune indiscrezioni potremmo ascoltare Marco Mengoni ed ancora Madame, I Ricchi e Poveri, Paola e Chiara, Francesca Michielin e tanti altri.