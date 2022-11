Soleil Sorge usa parole dure e Silvia Toffanin la sostiene

0 SHARES Condividi Tweet

Soleil Sorge ospite a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin. L’ex gieffina parla di Luna Onestini ma lo snobba.

Nella giornata di ieri Soleil Sorge è stata ospite nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo. L’ex gieffina molto popolare e famosa ha presentato nello studio di Verissimo il suo primo libro ed ha rilasciato anche una intervista piuttosto singolare. Pare che ad un certo punto Silvia Toffanin abbia voluto in qualche modo fare presente a Soleil che il suo ex, Luca Onestini che si trova attualmente al Grande Fratello vip non ha speso nei suoi confronti delle belle parole. La showgirl ed ex gieffina non sarebbe rimasta piuttosto colpita da ciò ed ha aggiunto di non avere assolutamente il punto di interesse al riguardo.

Soleil Sorge ospite a Verissimo da Silvia Toffanin

Soleil Sorge nella giornata di ieri è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo ed ha presentato per la prima volta il suo libro uscito proprio pochi giorni fa in tutte le librerie d’Italia. Ad un certo punto, durante l’intervista Silvia Toffanin sembra aver affrontato un argomento piuttosto spinoso ovvero Luca Onestini. Sappiamo bene che i due sono stati fidanzati per pochi mesi dopo essersi conosciuti all’interno dello studio di Uomini e Donne. Adesso lui si trova recluso nella casa del Grande Fratello vip e alcuni giorni fa, parlando con alcuni coinquilini pare che non abbia parlato proprio bene della sua ex fidanzata.

L’ex gieffina e le parole, non positive, del suo ex Luca Onestini

“Questo forse definisce lui…Da parte mia sentirà sempre parole educate ed eleganti nei suoi confronti…Non ho bisogno di svilire una persona…”. Questa la risposta di Soleil che pare non sia proprio scomposta ed ha aggiunto che non è di certo una novità il fatto che un ex possa avere un’opinione negativa nei confronti dell’altra persona. “E’ normale quando finisce un rapporto…Restano sempre cose in sospeso…Ognuno ha sempre le proprie visioni…”.

Soleil ammette di essere legata ancora a Carlo

A quel punto però Silvia Toffanin avrebbe sottolineato il fatto che di certo non fa piacere quando un ex si comporta in questo modo. “Però fa un pò tristezza questo no?”. A quel punto la Sorge ha dato ragione a Silvia, dicendo “Direi proprio di si”. Ad ogni modo, durante l’intervista Silvia poi ha chiesto se effettivamente ad oggi Soleil fosse fidanzata e senza alcun tipo di remora, la stessa ha ammesso di si.“Oggi c’è sempre la stessa persona…Sono una molto abitudinaria…Si chiama Carlo…La mia vita sentimentale è noiosa…”.