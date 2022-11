Barbara D’Urso, “Ho rinunciato al Grande fratello per lei”, il vip decide di rivelare tutto

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara D’Urso nelle grazie di un vip che in queste ore si è lasciato andare ad una confessione davvero scioccante.

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate di sempre, anche se per certi versi anche una delle più odiate e criticate. Proprio in queste ultime ore sembra che un noto personaggio dello spettacolo abbia parlato della conduttrice di Pomeriggio 5. Ebbene, Franco Oppini è intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica Trend & Celebrities in onda su Rtl 102.5 ed ha ammesso il motivo per cui ha detto di No ad Alfonso Signorini che pare gli avesse proposto di essere uno dei concorrenti del Grande fratello vip. Ma cosa ha riferito il padre di Francesco Oppini che proprio lo scorso anno ha preso parte al reality.

Franco Oppini ammette di aver rifiutato il Grande fratello vip

Franco Oppini è stato ospite della trasmissione Rtl 102.5 News e pare che tra i tanti argomenti trattati, ci sia stato anche il Grande fratello vip. Ebbene, Franco ha rivelato il motivo che lo ha portato a dire di no ad Alfonso Signorini che proprio quest’anno lo avrebbe voluto all’interno del Grande fratello vip. Nonostante l’interessante offerta economica ricevuta, pare che l’attore abbia detto di no ed il motivo è stato l’amore per il teatro.

L’amore per il teatro

Sappiamo bene che Oppini ha fondato la sua carriera proprio sul teatro, essendo stato anche il componente storico del gruppo I gatti di Vicolo Miracoli. “Da gennaio comincerò le prove di Taxi a due piazze, qui declinato al femminile. Nell’originale c’è un tassista uomo con due mogli, mentre il nostro spettacolo prevede una tassista donna con due mariti“. Sul palco, con lui ci sarà anche Barbara D’Urso che dopo diversi anni di stop adesso ha deciso di tornare a recitare.

Per Barbara Franco ha rinunciato al Gf

Parlando di lei ha riferito che è “una macchina da guerra”.“Barbara D’Urso è una macchina da guerra, mentre faremo lo spettacolo continuerà con Pomeriggio Cinque. Faremo le prove al mattino, dalle 10.00 alle 14.00, per permetterle di andare in studio a preparare la trasmissione”. Questo ancora quanto aggiunto da Franco Oppini che si è lasciato andare anche ad una rivelazione piuttosto importante, dicendo che per il teatro, per il Goldoni e per Barbara ha rinunciato al Gf vip.