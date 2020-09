Alba Parietti, Franco Oppini va giù pesante e lei gli risponde sui social “mi hai sempre mancato di rispetto”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella casa più spiata d’Italia, al Grande Fratello vip come concorrente c’è anche Francesco Oppini il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini. Francesco Oppini, che ha 37 anni, sta facendo un bel percorso e appare sereno e rilassato.

Patrizia De Blank attacca Alba Parietti e lei chiama in trasmissione

Durante la prima puntata de “Il Grande fratello vip” Patrizia De Blank ha usato parole poche carine nei confronti di Alba Parietti che ha telefonato in trasmissione e ha voluto parlare direttamente con la De Blank per risponderle di conseguenza.

Patrizia De Blank aveva detto di Alba Parietti: “Il figlio è carino, è la madre che è una str***a“.

E poi ha continuato: “Non penso che io sia l’unica persona alla quale mi sta sulle pa**e. Ha una maniera di essere che non è molto simpatica: a me non sta particolarmente simpatica e lo dico. Non possiamo essere simpatici a tutti. Il figlio mi sta simpatico, lei no. Può darsi pure che poi uno si conosce e si parla“.

E allora Alba Parietti ha telefonato e ha chiesto di parlare direttamente con lei e le ha detto: “Io voglio dirti una cosa: vorrei dirti, Patrizia De Blanck, che chi ti ha detto che io sono una str***a ha ragione: io sono una grandissima str***a“.

E la De Bank: “Ci sono str***i veramente str***i e poi ce ne sono altri“.

E la Parietti: “No no Patrizia, te lo dico io: io sono una str***a veramente str***a“.

E poi Alba Parietti ha detto: “Io sono pazza di questa edizione perché oltretutto c’è mio figlio, un ragazzo dal grande talento e lo dimostrerà. Secondo me dopo aver fatto questo periodo di lock-down con me, ora che lo farai con la De Blanck e la Ruta, sono sicura che mi rimpiangerai“.

E tutti hanno colto il lato divertente dell’intervento della Parietti e la vicenda è finita con risate da parte di tutti.

Franco Oppini attacca Alba Parietti e lei gli risponde a tono

Franco Oppini è intervenuto nel salotto di Barbara D’Urso e ha avuto da ridire su Alba Parietti, la sua ex moglie e ha detto:

“Non sono incline alla polemica. Però era la serata di Francesco, era lui il protagonista. Ogni tanto, fai più la madre ed evita di essere la Parietti. Chiaro che Signorini ha fatto benissimo, perché queste cose fanno parte della trasmissione. Però, tu – da madre – cerca di non offuscare tuo figlio. Lui ha parlato poco perché hanno parlato lei e la De Blanck”.

Alba Parietti ha immediatamente risposto sui social così: “Io credo, nel bene e nel male, di essere stata una buona madre e di aver aiutato mio figlio sempre. Sono sempre stata al suo fianco, e spesso da sola. Sono stata poco ringraziata per questo, ma solo criticata ingiustamente. Fare la madre e il padre negli anni dell’adolescenza, spesso da sola, non è facile. Ma Francesco è molto carino ed educato”.

E poi, ancora: “Non capisco perché ogni volta trovo a fare Franco inelegantemente a fare commenti negativi su di me. Non credo proprio di meritarmelo e soprattutto, se Franco non vuole si parli di me per dare spazio a Francy, sarebbe opportuno che non parlasse affatto, soprattutto mancandomi di rispetto come sempre. […] Ma perché poi mi domando? Cosa ho fatto? Trovo molto peggio, invece di parlare della bella figura che Francesco sta facendo, buttare cattiverie su di me. Mi spiace davvero tantissimo”.