Alberto Matano per la prima volta in diretta si scaglia contro Lorella Cuccarini “Io ne so qualcosa …”

Alberto Matano, quest’anno è alla conduzione, da solo de “Vita in diretta” e dopo la pausa estiva dove a condurre sono stati Marcello Masi e Andrea Delogu, con un successo strepitoso, ora è tornato appunto lui che l’anno scorso al fianco di Lorella Cuccarini ha condotto, forse, l’edizione più complicata a causa del covid. Quando è terminata la stagione de “Vita in diretta” sono venuti fuori tutti i dissapori che c’erano tra i due conduttori e chi ha voluto che venissero fuori è stata proprio la Cuccarini.

La Cuccarini ha attaccato Matano l’ultima puntata de “Vita in diretta”

Lorella Cuccarini che, evidentemente per tutta la stagione della conduzione ha accumulato tanto malumore contro il collega, ha scritto una lettera fatta diventare pubblica nella quale puntava il dito contro Matano accusandolo di essere un maschilista con un ego smisurato.

Matano per tutta l’estate non ha replicato in alcun modo ma poi qualche sassolino dalla scarpa se lo è tolto quando ha rilasciato un’intervista dove ha dichiarato che nulla è più lontano da lui dell’essere maschilista e che forse la Cuccarini ha detto maschilista volendo in realtà dire giornalista.

Dopo le esternazioni decisamente pesanti della Cuccarini, c’è stata una parte della redazione della trasmissione de “Viat in diretta” che si è schierata con Matano e altre persone tra cui Pierluigi Diaco a favore della Cuccarini.

Alberto Matano per la prima volta in diretta si sfoga contro la Cuccarini

Alberto Matano ha avuto come ospite a “Vita in diretta” Nunzia De Girolamo che ha intervistato.

Poiché la De Girolamo frequenta sia il mondo televisivo, infatti ha partecipato anche ad un’edizione de “Ballando con le stelle”, che quello della politica le ha chiesto: “Quale dei due mondi è il migliore? Perché neanche quello della tv è facile e io ne so qualcosa“.

Tutti hanno subito collegato questa dichiarazione alla lite silenziosa ma molto dura con la Cuccarini e anche la De Girolamo probabilmente l’ha intesa così e gli ha risposto: “Diciamo che c’è un’affinità di veleni”.

Al di là di queste due battute non ce ne sono state altre che potessero far capire che Matano si stesse riferendo proprio alla Cuccarini, ma dopo tutto il polverone di questa estate, diventa facile pensarlo.