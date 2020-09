Domenica In, Mara Venier mette a tacere Enrico Brignano, “ Stai zitto altrimenti …”

0 SHARES Condividi Tweet

Domenica In condotta da Mara Venier è ripartita con il botto e anche se la Venier non è riuscita ad avere, come tanto avrebbe voluto, il premier Giuseppe Conte nella prima puntata per augurare a tutti gli studenti italiani un “in bocca al lupo” per l’inizio del nuovo anno scolastico, e anche se non è stata accontentata sulla richiesta che aveva fatto di avere Stefano De Martino come ospite fisso, in ogni caso il pubblico la sta premiando e il riscontro in termini di audience è decisamente soddisfacente.

Mara Venier zittisce Enrico Brignano

Durante la puntata di domenica scorsa, 20 settembre Mara Venier ha avuto come ospite Enrico Brignano che ha parlato del suo nuovo show “Un’ora sola vi vorrei”.

Durante l’intervista, però, c’è stato un momento in cui Mara Venier ha temuto che potesse accadere un piccolo incidente, quando Enrico Brignano voleva dire quando il suo spettacolo sarebbe andato in onda e ha detto: “Martedì, fra due giorni, dopo queste elezioni e se non…” a quel punto Mara Venier lo ha bloccato, per fortuna in tempo e gli ha detto: “Fermo, non parlare, oggi si vota. Altrimenti mi fai passare i guai che poi tutto va a me. Stai bono, non dire niente”.

E Brignano, prontamente ha terminato la frase: “Lunedì finiscono le elezioni e noi saremo in onda martedì. Solo questo ho detto”,

Lo spettacolo di Enrico Brignano

Enrico Brignano ha raccontato come sarà il suo spettacolo anche a TvBlog e ha detto come mai dura solo un’ora: “Il mio manager gli ha detto “Enrico quando parte non lo fermi più, potrebbe durare pure 4-5 ore. Date retta a me, facciamo un’ora sola e poi gli stacchiamo la linea e andiamo tutti a cena”. Gli altri si sono detti d’accordo e siamo andati a cena”

Poi ha spiegato che i suoi spettacoli sono sempre influenzati dagli spettacoli del passato, quelli che hanno fatto la storia della televisione italiana e ha detto: “I varietà del passato erano pieni di fascino e li ho sempre nella memoria; non mi sono ispirato a qualcuno in particolare, ma di certo ho amato profondamente i vari Milleluci, Studio uno e Doppia coppia. Diciamo che di tutti questi ho preso il timing: un’ora di durata!

Poi ha raccontato come sarà questo suo nuovo spettacolo: “Gli ospiti saranno degli amici che hanno voglia di giocare con me e raccontarsi; le cinque puntate saranno articolate tra monologhi sull’attualità, numeri musicali, balli, insomma un’occasione per divertirmi e divertirci insieme al pubblico presente in studio e a casa”.

E poi Brignano ha svelato cosa vede lui in tv e ha detto: “Butto sempre un occhio alle generaliste e ai programmi dei miei amici, come ad esempio Carlo Conti. La mia passione, però, sono i programmi di History channel, quelli di national geographic, alcune serie come “Narcos”.