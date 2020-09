Ballando con le stelle, partenza difficile per il programma, Raimondo Todaro è in ospedale

0 SHARES Condividi Tweet

Ballando con le stelle è un programma, da sempre seguitissimo ed amatissimo.

Arrivato alla 15esima edizione ha sempre avuto un ottimo riscontro di pubblico perché le caratteristiche che ha quali l’eleganza e l’arte messa in primo piano sono difficili da trovare nei programmi televisivi. Milly Carlucci è poi una raffinata padrona di casa che evita ogni situazione ai limiti ma, piuttosto, tende a spegnere gli animi quando prendono fuoco, cosa che accade soprattutto dopo i verdetti della giuria e, l’insieme che ne scaturisce è di estrema gradevolezza.

Ballando con le stelle e l’inizio difficile

A Milly Carlucci non è parso vero sabato scorso iniziare questa edizione perché era un momento che aspettava dalla primavera scorsa quando poi, a causa del covid, il programma ha subito uno stop come tutti gli altri e non è stato possibile iniziarlo.

Nel programma sono poi risultati positivi al covid Samuel Peron e Daniele Scardina ma, mentre il primo è ancora in isolamento in attesa di un tampone negativo che tarda ad arrivare, il secondo è stato più fortunato e ha potuto cominciare appunto perché negativo, da subito.

Raimondo Todaro è in ospedale perchè è stato operato di appendicite

Quando finalmente tutto sembrava andare per il meglio ecco che un altro problema si è abbattuto sul programma. Raimondo Todaro è stato ricoverato perchè si è dovuto sottoporre ad un intervento di appendicite. Todaro formava coppia con Elisa Isoardi che è intervenuta sui social e ha detto: “Volevo rassicurarvi, perché Raimondo si sta operando in questo momento, è in sala operatoria per un piccolo intervento di rutine. Ci hanno rassicurato, io cerco di sentirlo e poi vi dirò come sta. Io sono preoccupata perché mi è caduta una certezza”.

E poi ha aggiunto: “Milly sicuramente l’asso nella manica ce l’ha e quindi non vi deluderà e non ci deluderà. Ci pensa Milly. Io provo comunque e ballerò. Spero con lui, ma sicuramente per lui”.

Anche Selvaggia Lucarelli ha scritto sui social così: «Raimondo Todaro ricoverato per appendicite. (nulla di grave, ma dovrà essere operato) Un’edizione in cui non ci si annoia, diciamo».

Dopo l’esibizione di sabato scorso Selvaggia Lucarrelli aveva lanciato una frecciata a Elisa Isoardi e le aveva detto: «Trovati un fidanzato vero, non uno per i giornali».