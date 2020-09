Gf Vip, la rivelazione su Patrizia De Blanck, lascia tutti a bocca aperta, nessuno se lo aspettava

0 SHARES Condividi Tweet

“Grande fratello vip” sta tenendo banco e i concorrenti, tutti dentro la casa, ne stanno facendo vedere e sentire delle belle.

Barbara D’Urso, nel suo salotto, dedica ogni giorno del tempo alle vicende dei protagonisti e, quest’anno, una rivelazione ha fatto rimanere tutti a bocca aperta.

La rivelazione che fa Andrea Ripa di Meana su Patrizia De Blank lascia tutti increduli

Durante il salotto di Barbara D’Urso è venuta fuori una verità sconcertante sulla contessa De Blank: più persone hanno rivelato agli ascoltatori increduli, sia quelli ospiti di Barbara D’Urso sia quelli a casa che la contessa De Blank non si lava molto.

Infatti, Andrea Ripa di Meana ha detto così: «Ho visto che quest’anno al Grande Fratello Vip hanno messo una grande lavatrice, evidentemente qualche autrice che conosce bene la Contessa sa che non si lava. Un giorno la butteranno dentro per farle fare una centrifuga».

Barbara D’Urso, che non credeva alle sue orecchie, ha chiesto: «Come, non si lava?». E, a conferma di quanto detto poco prima da Andrea Ripa di Meana, Serena Grandi ha aggiunto: «Patrizia si lava poco a Roma lo sanno tutti … Ho fatto con lei un reality per tre mesi. Diciamo che Patrizia non è incline a fare la doccia tutti i giorni. A Roma lo sanno tutti».

E poi al finale ci ha pensato Cristiano Malgioglio che ha detto di averla sognata e ha raccontato: «Era tutta sudata dopo quel sogno … Per la doccia, ci penso io: entro nella casa e gliela faccio».

E poi si è intromesso con una battuta anche Marco Baldini che ha detto: «Non ha problemi con il distanziamento sociale».

Karina Cascella e le considerazioni sul modo di fare della contessa De Blank

Karina Cascella, opinionista del programma di Barbara D’Urso ha fatto alcuni commenti sulla condotta di Patrizia De Blank e ha detto: «Penso che potrebbe risultare carismatica e divertente anche senza dire tante parolacce. Non credo che essere vera significhi dire tutte queste parolacce. È contessa non so di cosa, a questo punto».

E poi ha anche aggiunto: «Sicuramente, è simpatica. Le persone schiette non hanno bisogno di essere così cafone, perché lei è proprio cafona. Manda un messaggio sbagliato a chi guarda il GFVip a casa con i figli, che si ritrova a far loro ascoltare una serie di parolacce senza che siano segnalate».