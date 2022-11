Emma Marrone attaccata sui social risponde e asfalta tutti “Mi vergogno”

0 SHARES Condividi Tweet

Emma Marrone riceve tante critiche e risponde a tono ai suoi haters. “Mi vergogno per voi”.

La nota cantante Salentina nonché ex allieva della scuola più ambita d’Italia Amici di maria de filippi nelle ultime ore è stata parecchio criticata. Stiamo parlando di Emma Marrone la famosa cantante che nelle scorse ore si è ritrovata al centro di una polemica e di critiche anche piuttosto pesanti, alle quali ha voluto rispondere dopo tanto silenzio. Pare che la nota cantante Salentina sia stata attaccata dopo che ha affrontato un argomento piuttosto importante negli ultimi giorni. Ma che cosa sta accadendo e quale è stata la risposta di Emma Marrone?

Emma Marrone criticata sui social dopo aver affrontato un tema importante

La famosa cantante Salentina Emma Marrone nelle scorse ore pare che sui social network sia stata oggetto di critiche anche piuttosto feroci e pesanti. Tutto sarebbe avvenuto dopo che Emma nei giorni scorsi ha affrontato un argomento piuttosto importante e visto le sue dichiarazioni, molti utenti Social si sono scagliati contro di lei. Dopo essere rimasta tanto in silenzio, Emma nelle scorse ore ha voluto rispondere a queste critiche e la sua risposta è stata a tono. Pare che tra le tante risposte ricevute, quella che ha scatenato di più la rabbia di Emma è stata la seguente “Prova con un cavallo”.

La cantante riceve risposte dure e pesanti, la sua risposta non tarda ad arrivare

La domanda era la seguente “Perchè in Italia puoi fare figli solo con un uomo?”. A quel punto Emma Marrone sarebbe andata su tutte le furie ed avrebbe affidato al suo profilo Instagram uno sfogo davvero molto forte “Il tweet di questa donna è vomitevole. I commenti sotto anche peggio”. Soltanto nelle scorse settimane la cantante aveva rilasciato un’intervista molto interessante a Vanity fair ed anche in quella occasione aveva affidato al giornale uno sfogo piuttosto interessante sul tema gravidanza e fecondazione assistita.

Emma sulla fecondazione assistita

“Non siamo libere di gestire il nostro corpo. Questa è una violenza. Viviamo in un Paese in cui una donna per avere un figlio da sola deve andare all’estero perchè la fecondazione assistita non è prevista”. So che non è piaciuto a gran parte dei suoi follower è stata la domanda “Perchè in Italia puoi fare un figlio solo con un uomo?”. Dopo aver ricevuto davvero tantissime critiche e commenti al veleno, Emma ha risposto “Mi dispiace e mi vergogno per voi. Quanta ignoranza. Povera umanità”.