Alessandra Pierelli, la ex di Costantino Vitagliano fa una dichiarazione forte: “E’ molto difficile”

Alessandra Pierelli torna a parlare della sua carriera e dell’intervento che l’ha portata quasi alla morte. Ecco le parole dell’ex corteggiatrice.

Alessandra Pierelli è stata una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne e sicuramente ricorderete quando 18 anni fa è stata la scelta di Costantino Vitagliano. Sicuramente per lei l’esperienza all’interno del programma di Maria De Filippi è stata è molto importante e da quel momento la sua vita è decisamente cambiata. Sappiamo anche che la storia con Costantino poi, non ha avuto un grande successo e successivamente l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è sposata con Fabrizio Baldassari ed ha avuto due bambini Daniel e Liam. In questi giorni Alessandra ha rilasciato un’intervista molto interessante, parlando proprio della sua vita dopo Uomini e Donne.

Alessandra Pierelli, la sua vita dopo Uomini e Donne

Alessandra Pierelli è stata la scelta di Costantino Vitagliano ed una delle protagoniste assolute di Uomini e Donne di 18 anni fa. Dopo la fine della storia con Costantino, Alessandra ha continuato per un po’ di tempo a lavorare nel mondo dello spettacolo. Poi ha deciso di allontanarsi e questo è accaduto nel momento in cui ha sposato Fabrizio Baldassari dal quale ha avuto due bambini ovvero Daniel e Liam. Per amore della famiglia ha messo sicuramente da parte la sua carriera, ma adesso ha fatto sapere di essere pronta a tornare in televisione.

Il desiderio di tornare in tv, le parole dell’ex corteggiatrice

Questo sostanzialmente quanto confessato da Alessandra nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Mio. L‘ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha confessato di avere quindi un grande desiderio ovvero fare la valletta a Sanremo. “Amadeus non mi sceglierà mai purtroppo. In Italia è molto difficile rimettersi in gioco dopo tanti anni. Ho fatto molti provini ma non è semplice. Quando sono nati i bambini ho smesso un po’ con tutto. Non mi sono assolutamente pentita, perché sono riuscita a godermi tutti gli attimi della crescita dei miei figli. Ora che sono grandi, se capitasse qualche opportunità, magari a teatro, la valuterei con piacere”. Queste le parole della Pierelli, la quale in questi anni ha comunque continuato a lavorare e proprio poche settimane fa ha lanciato una linea di anelli tutta sua.

Il ricordo dell’intervento quando ha rischiato di morire

L‘ex corteggiatrice ed ex fidanzata di Costantino ha anche raccontato uno dei momenti più difficili della sua vita, ovvero quando ha rischiato di morire nel 2018 dopo l’intervento di liposcultura. Purtroppo questo intervento ha avuto delle conseguenze negative portandola in coma e stravolgendo completamente la sua vita.