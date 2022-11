Belve, momenti di grande tensione tra J-Ax e Francesca Fagnani, botta e risposta al veleno

0 SHARES Condividi Tweet

Francesca Fagnani a Belve intervista J-Ax, ne viene fuori un botta e risposta al veleno tra i due. Ecco cosa è accaduto.

Francesca Fagnani è la conduttrice di Belve, il programma noto di casa Rai che da anni sta ottenendo grandi successi. La puntata di ieri sera di Belve, è stata piuttosto scoppiettante. Le anticipazioni erano state date da DavideMaggio.it, il quale aveva svelato in largo anticipo ciò che poi si sarebbe visto in puntata. Ebbene, la Fagnani ha intervistato Annamaria Bernardini De Pace e poi avrebbe chiacchierato a lungo con J-Ax. Durante l’intervista con il rapper, sembra che sia accaduto qualcosa che ha tanto infastidito la stessa Fagnani. Ma cosa?

Belve, Francesca Fagnani intervista J-Ax

Nel corso della puntata di ieri di Belve, la conduttrice Francesca Fagnani ha intervistato J-Ax e proprio con quest’ultimo la giornalista avrebbe perso le staffe. Il rapper ad un certo punto dell’intervista, avrebbe iniziato a sparare a zero contro la sinistra italiana, sostenendo che a suo modo di vedere abbia perso la dritta via negli ultimi tempi. “Dovrebbe ribellarsi ad alcune multinazionali che pagano le tasse in Irlanda…”. Queste le parole del rapper che non sono piaciute alla conduttrice che ha subito interrotto il suo ospite. “Ma senza andare sui massimi sistemi…”.

Botta e risposta scoppiettante tra la conduttrice e il suo ospite

A queste parole, J-Ax avrebbe risposto piuttosto infastidito dicendo “Quando si parla di certe cose mi interrompono sempre..“. La conduttrice avrebbe spiegato di non averlo interrotto per un motivo specifico, ma semplicemente perchè la conversazione la stava annoiando. “Io la interrompo per una questione di noia, non di poteri forti…A me non frega assolutamente niente, solo che non ci può ammorbare con queste cose…”.

La confessione di J-Ax

Insomma, un botta e risposta piuttosto duro quello tra Francesca e il rapper milanese. Poi l’intervista ha preso una piega diversa, e J-Ax si è raccontato a cuore aperto, confessando anche di aver pensato al suicidio in passato. “L’ho pensato, ma non ho avuto il coraggio, sono arrivato sul punto di prendere il coltello ma non mi sono trafitto…”. Queste le parole di Alex che hanno lasciato in primis la conduttrice senza parole e sicuramente tutti i telespettatori.