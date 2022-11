La vita in diretta, Alberto Matano in chiusura di puntata lancia una frecciatina contro Barbara D’Urso

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano ha lanciato una frecciatina a La vita in diretta contro la collega Barbara D’Urso. “Ci seguite un pochino in tanti”.

Alberto Matano è il conduttore de La vita in diretta, ma anche uno dei più amati di tutti i tempi. In queste ultime ore, sembra che non sia passata inosservata la frecciatina del conduttore nei confronti di Barbara D’Urso. Ma cosa ha riferito Matano e per quale motivo si è scagliato contro la sua collega, che contemporaneamente a lui va in onda su Canale 5 con Pomeriggio 5?

Alberto Matano, ancora grande successo con La vita in diretta

Alberto Matano nella giornata di mercoledì 16 novembre ha condotto un’altra puntata de La vita in diretta. Nella prima parte della puntata ha trattato casi di cronaca e di attualità, poi nella seconda invece ha affrontato argomenti più leggeri insieme ad altri ospiti. Ha salutato così i suoi telespettatori, ringraziandoli di aver seguito la trasmissione.

Frecciatina del conduttore nei confronti di Barbara D’Urso?

Ad ogni modo, il conduttore si è lasciato andare con una frecciatina nei confronti della D’Urso, con quale ormai da diversi anni si scontra. Il suo non è stato un attacco diretto, ma velato o almeno così alcuni telespettatori hanno ipotizzato. “Grazie a tutti voi perchè ci seguite un pochino in tanti…”. Queste le parole di Matano, poco prima di congedare i telespettatori e dare la linea a Flavio Insinna, con l’Eredità.

La vita in diretta/ Pomeriggio 5, gli ascolti

Non è di certo un mistero il fatto che il programma condotto da Matano, ovvero La vita in diretta stia ottenendo un grandissimo successo in questi anni. Anche in questi mesi, gli ascolti sono stati piuttosto soddisfacenti, sempre molto alti e ultimamente ancora di più rispetto ai primi giorni ed alle prime settimane. Il programma ha battuto la trasmissione condotta da Barbara D’Urso. Proprio riguardo la puntata del 16 novembre, La vita in diretta è stata seguita da un milione 825 mila telespettatori con uno share del 19,7%, con picchi del 20% di share. Pomeriggio 5, invece, ha totalizzato uno share del 12,97% con picchi dei 15,41% nella presentazione. Insomma, cifre nettamente inferiori per Pomeriggio 5.