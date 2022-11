Lorenzo Biagiarelli, durissimo contro la giuria “Cosa faccio domani”

0 SHARES Condividi Tweet

Lorenzo Biagiarelli si sfoga contro la giuria di Ballando con le stelle, dopo la puntata dello scorso sabato. Poi lancia una provocazione a Guillermo Mariotto.

Lorenzo Biagiarelli è uno dei concorrenti di questa attuale edizione di Ballando con le stelle, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Ad ogni modo, è conosciuto ancora per essere una delle presenze fisse di E’ sempre mezzogiorno, il programma di Antonella Clerici ed il fidanzato di Selvaggia Lucarelli che è una delle giurate di Ballando. A distanza di qualche giorno dalla messa in onda dell’ultima puntata del programma di Milly Carlucci, Lorenzo si è lasciato andare ad uno sfogo contro la giuria.

Lorenzo Biagiarelli si sfoga dopo la puntata di Ballando con le stelle dello scorso sabato

Lorenzo Biagiarelli a distanza di qualche giorno dalla messa in onda della puntata di Ballando con le stelle, si è lasciato andare ad uno sfogo contro la giuria. Pare che i voti ricevuti, in seguito alla sua esibizione in coppia con Anastasia Kuzmina, non siano stati soddisfacenti per Lorenzo, tanto che nelle scorse ore ha reso noto il suo disappunto nei confronti della giuria. Proprio nelle scorse ore, su RaiPlay sono state pubblicati gli episodi di BallandoSegreto e Lorenzo si è lasciato andare ad uno sfogo.

Le parole del fidanzato di Selvaggia Lucarelli

“I voti non erano buoni per quello che è stato il numero detto questo io la volta prossima la palla la spingo ancora di più, mi dispiace per lei (Anastasia ndr) che purtroppo non riceve quello che merita”. Queste le parole di Lorenzo che non ha fatto mistero e soprattutto non si è per nulla risparmiato. Lo chef ha sottolineato il fatto che secondo lui i voti dati non sono stati giusti e imparziali. Poi ha anche lanciato una provocazione a Guillermo Mariotto ed anche a Ivan Zazzaroni che lo scorso sabato lo hanno accusato di essere troppo rigido e poco sciolto nei movimenti.

La provocazione di Lorenzo, le difese di Anastasia

“Domani mi faccio asportare la spina dorsale ma Guillermo mi dirà lo stesso sei troppo legnoso“, avrebbe detto Lorenzo, che ha di fatto lanciato la sua provocazione al giudice di Ballando. Intanto, a prendere le sue difese è intervenuta la sua collega Anastasia.“Secondo lui se questo numero lo avessi fatto con un altro concorrente che non ha tutta questa roba che a lui addosso, avrebbe preso 50.”