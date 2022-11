Belen indossa abiti Shein, i social si rivoltano

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez ha indossato abiti Shein, sponsorizzando il noto marchio di moda cinese. Sui social è scoppiata la polemica.

Belen Rodriguez indossa abiti Shein e sui social è scoppiata la vicenda. Nelle scorse ore è praticamente sorta sui social una vera e propria bufera. Tutto è nato nella giornata di ieri, quando la showgirl argentina ha indossato alcuni capi del noto marchio low cost cinese, scatenando la rabbia dei follower. Stiamo parlando del marchio Shein, che è sponsorizzato da diversi personaggi del mondo dello spettacolo, compreso la stessa Belen.

Belen Rodriguez sponsorizza il brand cinese di moda low cost Shein e scoppia la polemica

Belen Rodriguez nelle ultime ore ha sponsorizzato il noto brand cinese di moda low cost Shein. Nello specifico, la stessa Belen sui social ha pubblicato delle foto in cui indossa dei capi del noto marchio cinese ed ha voluto sottolineare il fatto che si trattasse di una sponsorizzazione con tanto di hashtag #ad. Questi post hanno letteralmente scatenato una polemica, visto che molti follower hanno voluto sottolineare il fatto che la showgirl avrebbe potuto anche evitare.

Piovono critiche sui social contro la showgirl argentina

In questi anni Shein ha ottenuto un grandissimo successo, superando le vendite di altre aziende come Zara e H&M.“Non si può pubblicizzare e fomentare vendite per un brand che sfrutta il lavoro di tante donne, obbligate persino a lavarsi i capelli sul posto di lavoro poiché costrette a lavorare 18 ore al giorno senza giorno libero! E non è neanche corretto, dati i tempi, sponsorizzare un brand che crea capi decisamente inquinanti e cancerogeni. Basta con questo scemio!”. Questo quanto scritto da un utente su Instagram.

Commenti contro Belen, interviene la madre Veronica Cozzani

“Non ci posso credere che sponsorizzi un marchio come Shein dove c’è sfruttamento delle persone e inquinamento a non finire! Una persona come te ha la fortuna di poter scegliere e dire no!”, avrebbe scritto ancora un altro.Chissà quanto ti hanno pagato…Ma avevi proprio bisogno di quei soldi? Di un’azienda che sfrutta i suoi lavoratori e usa materiale scadente”. Questo un altro commento apparso sui social contro Belen, la quale al momento non sembra aver replicato. Soltanto la madre Veronica Cozzani sembra aver commentato le immagini, con un cuore, rispondendo però al commento di un follower che pare abbia rivolto a Belen dei complimenti per la sua eleganza e classe.