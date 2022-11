Michelle Hunziker si riavvicina a Trussardi e si raffredda il rapporto con Serena Autieri

0 SHARES Condividi Tweet

Michelle Hunziker e Serena Autieri, maretta tra le due dopo il riavvicinamento tra la conduttrice e Trussardi. Dubbi sulla loro amicizia.

Michelle Hunziker e Serena Autieri sono molto amiche e entrambe non hanno mai fatto mistero di questo loro rapporto così tanto speciale. Ad ogni modo, nonostante tutto proprio in quest’ultimo periodo sembra che tra le due possa essere accaduto qualcosa, soprattutto dopo che si è diffusa la notizia del riavvicinamento tra Michelle e l’ex marito Tomaso Trussardi. Sono stati diversi attenti osservatori del web a sostenere che tra le due possa esserci qualche problema. Ma sulla base di cosa?

Michelle Hunziker e Serena Autieri, maretta tra le due super amiche?

Michelle Hunziker in diverse occasioni ha raccontato di essere molto amica di Serena Autieri ed entrambe si sono mostrate anche piuttosto felici ed in sintonia in diverse occasioni. Nell’ultimo periodo però, qualcuno ha ipotizzato che tra le due possa esserci qualche problema. Tutto sarebbe nato dal fatto che sia Michelle che Serena da settembre non hanno pubblicato alcun contenuto che le ritraggono insieme e questo ha fatto sorgere qualche dubbio.

Maretta nata in seguito all’avvicinamento di Michelle a Tomaso Trussardi

Non è mai successo che le due siano state così tanto tempo senza pubblicare un post che le rappresentasse insieme o comunque che facesse riferimento alla loro amicizia. Come abbiamo già avuto modo di anticipare però, da qualche mese le due non hanno più condiviso alcun post e questo ha fatto sorgere qualche dubbio. A parlare di questo è stato anche il settimanale Oggi nella rubrica Pop Secret sottolineando come si parli proprio di una maretta tra le due nata in concomitanza con il riavvicinamento di Michelle con il suo ex marito Tommaso Trussardi.

Michelle e Tomaso di nuovo insieme

È pur vero che si tratta di due donne molto impegnate da un punto di vista lavorativo e professionale e di conseguenza potrebbero non aver avuto il tempo per vedersi. A far sorgere qualche altro dubbio è stato anche il fatto che alla Premiere di Christmas Show il film dove tra l’altro Serena è protagonista insieme a Raoul Bova, che si è tenuta a Milano, la Hunziker non era presente.