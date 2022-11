Barbara D’Urso una furia contro la sua ospite “Non trattarmi come una stupida”

0 SHARES Condividi Tweet

La conduttrice di Pomeriggio 5 ha perso la pazienza con la sua ospite nella giornata di ieri. Ecco le parole di Barbara D’Urso.

Barbara D’Urso è la conduttrice di Pomeriggio 5, la quale nella giornata di ieri nel corso della puntata andata in onda come sempre su Canale 5, ad un certo punto è apparsa piuttosto stufa della sua ospite e non ha nascosto questa sua insofferenza. Tutto è accaduto nel momento in cui la conduttrice è tornata a parlare del caso dell‘uomo di 84 anni che è stato segregato è chiuso all’interno di uno sgabuzzino proprio dalla moglie. È stata proprio quest’ultima ad intervenire in diretta televisiva per cercare di difendersi dalle accuse mosse dal marito, ma le sue parole hanno scatenato l’insofferenza della conduttrice. Cerchiamo di capire nello specifico che cosa è accaduto.

Pomeriggio 5, Barbara D’Urso parla del caso dell’uomo di 84 anni chiuso nello sgabuzzino dalla moglie

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nella giornata di ieri Barbara D’Urso ha condotto l’ennesima puntata di Pomeriggio Cinque e non sono mancati i momenti di tensione. La conduttrice nel corso della puntata è tornata a parlare dell’ uomo di 84 anni che è stato chiuso all’interno di uno sgabuzzino dalla moglie. La donna è intervenuta in diretta per cercare di difendersi proprio dalle accuse che sono state mosse nei suoi riguardi in questi giorni.

Barbara D’Urso spazientita dalla sua ospite, la moglie dell’84enne

La donna ha iniziato a raccontare tante cose ed è sembrata davvero piuttosto vogliosa di parlare e raccontarsi, tanto da non dare spazio alla stessa Barbara di poter intervenire. Dopo un po’ questo atteggiamento però ha spazientito la conduttrice che ha chiesto alla sua ospite di poter fare un po’ di silenzio per cercare di tornare al punto focale della vicenda.“Io ti ho fatto parlare Maria…Il problema è se hai chiuso o meno tuo marito dentro uno sgabuzzino…”,avrebbe detto la conduttrice rivolgendosi alla sua ospite. Barbara D’Urso è apparsa piuttosto infastidita dal comportamento della sua ospite e ad un certo punto le avrebbe anche detto di fare sicuramente attenzione alle sue parole e l’ha invitata anche a dire tutta la verità su questa vicenda.

La conduttrice perde la pazienza

“Non puoi farmi stupida e dire che quella è una cameretta…Perchè quella non è una cameretta…Al massimo è un ripostiglio…Partiamo da questo presupposto…”, ha aggiunto ancora la conduttrice. Poi Barbara le avrebbe anche chiesto se fosse vero che era solita dargli solo 5 euro al giorno. A quel punto la donna ha fatto una precisazione.“Io quei 5 euro glieli davo e lo portavo al bar alle 11…Lo lasciavo lì solo per andare a fare la spesa…Faceva colazione e pranzo a casa…”. Barbara però, le ha detto che avrebbe fatto in modo di venire a conoscenza della verità, dando il compito alla sua giornalista di indagare. Barbara ha dedicato a questa vicenda più tempo del dovuto, tanto da aver rubato spazio agli ospiti successivi.“Dobbiamo andare di corsa anche oggi, quindi chiedo scusa a tutti i miei ospiti che ci saranno dopo…Ma come vedete ci sono cose che avvengono in diretta che sono abbastanza complicate da gestire senza poi perdere le staffe…”, ha aggiunto la conduttrice scusandosi.