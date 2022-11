Mattino 5, Federica Panicucci mette in imbarazzo la sua ospite “Non è facile”

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Panicucci mette in imbarazzo la sua ospite, la scrittrice Chiara Amicante. Ecco cosa è accaduto a Mattino 5.

Nella mattinata di ieri su Canale 5 è andata in onda un’altra puntata di Mattino 5, condotta da Federica Panicucci. Ad un certo punto, la conduttrice ha letteralmente spiazzato la sua ospite. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Federica Panicucci ospita a Mattino 5 la scrittrice Chiara Amicante

Federica Panicucci, la nota conduttrice di Canale 5 nella mattinata di ieri ha condotto l’ennesima puntata di Mattino 5. Dopo aver parlato di alcuni argomenti di cronaca tra i più importanti di questi giorni, Federica è passata a intervistare la scrittrice Chiara Amicante. Quest’ultima ha presentato il suo ultimo libro, ovvero quello intitolato La forza dello spirito-La chiave per una gioia piena. Ad ogni modo, prima di far parlare la sua ospite, Federica ha spiegato ai telespettatori un dettaglio molto importante, ovvero che la scrittrice attraverso i suoi libri, non vuole far altro che trasmettere agli altri il suo ottimismo.

La conduttrice mette in imbarazzo la scrittrice

“Da sempre basi questi libri sulla possibilità di ciascuno di noi di vivere ogni momento della nostra vita a pieno con grande gioia e grandi soddisfazioni…”. Queste le parole della Panicucci. Poi, la scrittrice avrebbe preso la parole, spiegando dettagliatamente di cosa parla il suo libro. E’ stato durante il racconto che la Panicucci avrebbe fatto una domanda alla sua ospite che l’ha lasciata parecchio senza parole. Federica avrebbe chiesto quale sia il segreto per attingere alla forza dello spirito. Qual è il segreto? Qual è il segreto Chiara?”. La scrittrice a quel punto, un pò imbarazzata avrebbe tentato di rispondere alla conduttrice, non nascondendo però una certa difficoltà. “Il segreto per attingere alla forza dello spirito? Non è così facile spiegarlo in pochi secondi…C’è quindi tutto un libro che ci aiuta nel percorso…”.

Le parole di Federica

La presentatrice sarebbe intervenuta ancora dicendo che forse la forza sarebbe da cercare dentro di noi, dicendo “La risposta è dentro ciascuno di noi no?”. La scrittrice non ha potuto che rispondere affermativamente. “Ci sono tanti piccoli suggerimenti ed escamotage che ci possono essere di grande aiuto…”. La scrittrice, parlando con la conduttrice, poi avrebbe anche condiviso una sua esperienza personale, una confessione su quella che è attualmente la sua condizione. “Ho quattro sindromi che mi stanno letteralmente uccidendo…Mi stanno dando dei dolori cronici continui…E quello che mi aiuta ogni giorno è fare questa terapia dello spirito…”. Federica è stata parecchio felice di intervistare la sua ospite e poi l’avrebbe salutata calorosamente, rinvitandola in trasmissione, magari per approfondire determinati argomenti.