Oggi è un altro giorno, dopo la puntata sui social scoppia il putiferio, cosa è accaduto

Ieri è andata in onda una replica di Oggi è un altro giorno con Memo Remigi che è stato praticamente assente dalla scena. Sui social è scoppiato un putiferio.

Nella giornata di ieri è andata in onda la replica di Oggi è un altro giorno, il programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone. Ebbene, pare che i telespettatori si siano piuttosto adirati dopo la messa in onda della puntata per un motivo ben specifico. Quale? Memo Remigi sarebbe stato oscurato. Sui social è scoppiato un vero e proprio putiferio, con tanto di critiche arrivate nei confronti del programma e dell’azienda.

Oggi è un altro giorno, ieri in onda una replica senza Memo Remigi

Ieri, giovedì 17 novembre è andata in onda una replica di Oggi è un altro giorno. Il programma infatti, non è andato in onda con una puntata inedita, per via di uno sciopero del Sindacato nazionale Autonomo produzione tv. La decisione di fermarsi di certo ha creato degli scompigli e modifiche nel palinsesto Rai, sia per la mattina che per il pomeriggio. Tuttavia, è comunque andata in onda una puntata di Oggi è un altro giorno, ma una replica.

Memo oscurato, scelta una puntata in cui il cantante non era presente

Ciò che non è passato inosservato è stato il fatto che Memo Remigi è stato oscurato dalla produzione. In realtà, è stata scelta una puntata in cui il cantante era assente, perchè positivo al Covid e dunque non in studio. Secondo tanti, la scelta di mandare in onda una puntata con Memo assente non è stata casuale. In genere, quando vengono mandate in onda delle repliche, si scelgono le più recenti, mentre ieri l’azienda ha scelto di trasmettere una puntata che risale allo scorso mese di febbraio, proprio quando Memo Remigi era assente perchè positivo al Covid.

Le critiche sui social

Molti gli utenti che hanno commentato sui social.“Di Memo Remigi, ospite fisso nel programma nella puntata collection di oggi, causa sciopero Rai, nemmeno l’ombra”, ha scritto un utente. “Ma Remigi apparirà o l’avete tagliato del tutto?”, avrebbe scritto invece un altro utente. Ad ogni modo, non sappiamo se oggi la puntata di Oggi è un altro giorno andrà in onda o ormai le puntate in diretta verranno trasmesse ormai lunedì, visto che lo sciopero è stato indetto fino a oggi, venerdì 18 novembre.