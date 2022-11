Tale e quale show, Antonino Spadaccino lascia tutti senza parole: “Cosa ha fatto Cristiano Malgioglio”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonino Spadaccino a Tale e quale show “Dopo l’appello di Cristiano è successo di tutto”. Ecco le parole del vincitore di Tale e quale.

Il vincitore di Tale e quale show di quest’anno è stato lui Antonino Spadaccino il quale nella giornata di oggi parteciperà al torneo dei Campioni che chiude di fatto lo show del programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti. L’ex allievo della scuola di Amici è riuscito in queste settimane a convincere la giuria, il pubblico in studio ed anche i telespettatori con le sue esibizioni. In questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante a Radiocorrieretv, parlando di questa esperienza all’interno del programma. Ma cosa ha riferito?

Antonino Spadaccino è il vincitore di Tale e quale show

Antonino Spadaccino è il vincitore dell’edizione 2022 di Tale e quale show, dove ha ottenuto davvero un grandissimo successo. Nella giornata di oggi parteciperà al torneo dei campioni che chiude di fatto lo show del venerdì sera. In questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante al RadiocorriereTv parlando di questa esperienza all’interno del programma di Carlo Conti ed anche e soprattutto dei giudizi ricevuti dai vari giudici.

Il giudizio di Malgioglio il più apprezzato da Antonino

Nello specifico ha riferito che il giudizio che maggiormente ha apprezzato è stato quello di Cristiano Malgioglio. Quest’ultimo, infatti, in diretta tv avrebbe addirittura fatto un appello ad Amadeus, chiedendo di far partecipare Antonino al prossimo Festival di Sanremo 2023.“Cristiano Malgioglio ha dato voce a tutti gli italiani sulla mia carriera discografica, un grande risultato in termini di onestà. Dopo l’appello di Cristiano ad Amadeus sul web è successo di tutto. Stiamo aspettando dicembre per scoprire se la mia proposta sanremese sarà accettata o meno”. Queste le parole del vincitore di Tale e quale show.

Le parole di Antonino sul Festival di Sanremo e la dedica ai genitori

Effettivamente, parlando del Festival di Sanremo, Antonino è pronto a proporre ad Amadeus una serie di brani sperando che possa essere ammesso tra i cantanti in gara.“E’ stato un percorso bello e inaspettato, l’astronave che Carlo Conti ha messo a disposizione è qualcosa di unico, che soltanto chi partecipa al programma può capire fino in fondo”. Queste ancora le parole di Antonino che ha dedicato la vittoria del programma ai suoi genitori che per lui hanno fatto davvero tanto.