Kledi, la moglie Charlotte pubblica una lettera sulla malattia del figlio e il web esplode di like

Charlotte Lazzari, la moglie di Kledi pubblica una struggente lettera scritta dalla stessa un pò di tempo fa e rivolta a se stessa.

Charlotte Lazzari, ovvero la moglie dell’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi Kledi Kadiu nelle scorse ore ha scritto una lettera davvero struggente e indirizzata a se stessa. Le sue parole hanno lasciato davvero senza parole. Ma di cosa si tratta e per quale motivo la donna ha deciso di rendere pubblica questa lettera?

Charlotte Lazzari, la moglie di Kledi scrive una lettera a se stessa e la pubblica su Instagram

Charlotte Lazzari è la moglie di Kledi Kadiu, la quale in questi ultimi anni è stata sotto i riflettori anche per delle vicende molto delicate e drammatiche che hanno interessato la sua famiglia. Ricordiamo che lo scorso 30 agosto 2021, il ballerino e la moglie hanno accolto nella loro vita Gabriel, il loro secondogenito il quale però, a pochi giorni dalla nascita ha palesato dei problemi di salute non indifferenti. Ebbene, a soli 13 giorni dalla nascita, al bambino è stata diagnosticata la meningoencefalite con tanto di febbre e convulsioni, stando circa un mese e mezzo in terapia intensiva.

Il calvario del figlio Gabriel

Entrambi in diverse occasioni hanno raccontato il calvario che il piccolo, e di conseguenza tutta la famiglia ha dovuto affrontare. Ancora oggi, il piccolino viene sottoposto a cure ed esami molto particolari.

La moglie di Kledi nelle scorse ore ha pubblicato una lettera su Instagram, condividendola con tutti i suoi follower. Si tratta di una lettera che la stessa aveva scritto tempo fa a se stessa, mettendosi nei passi del figlio. Una lettera davvero struggente che ha lasciato tutti davvero senza parole. Tanti, tantissimi i follower che hanno letto la lettera e che hanno voluto scriverle dei commenti e messaggi di vicinanza.

Charlotte spiega perchè ha condiviso la sua lettera

Charlotte ha poi spiegato il perchè ha deciso di rendere nota la sua missiva, ovvero essere da esempio e stimolare le madri che come lei si trovano nella stessa situazione o che potranno trovarsi in un secondo momento. Un messaggio di forza e di speranza per tanti altri genitori, insomma.“Mi sono scritta questa lettera durante l’attesa degli esami di mio figlio ricordando quanta strada abbiamo fatto in un anno. Frasi brevi e scritte di getto che non volevo nemmeno condividere… ma poi ho pensato alle tante mamme che hanno bisogno di sentirselo dire. Stai facendo un ottimo lavoro mamma! E anche se a volte sembra travolgerti e sembra mancarti il respiro, stai spaccando nel gestire tutto questo. Sono orgogliosa di te e anche tu dovresti esserlo”. Queste le parole della Lazzari.