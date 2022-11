Antonino Spinalbese al veleno: “Imita sempre Belen, mi fa innervosire”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonino Spinalbese se la prende con Nikita Pelizon, la quale sarebbe colpevole di imitare sempre Belen Rodriguez.

Antonino Spinalbese è uno dei concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello vip ed è stato e continua ad essere sicuramente uno dei protagonisti principali. Dapprima per il suo rapporto con Ginevra Lamborghini e poi per l’avvicinamento con Giaele. In questi ultimi giorni invece, Antonino si è tanto avvicinato ad Oriana, la nuova concorrente entrata soltanto da pochi giorni e che fin da subito ha catturato la sua attenzione. Ciò che non è passato inosservato ai telespettatori a casa è il fatto che Antonino non sopporti proprio Nikita Pelizon. Nelle scorse ore, il gieffino è stato piuttosto esplicito in tal senso.

Antonino Spinalbese si confida con Sara Altobello e parla di Nikita

Antonino Spinalbese nelle scorse ore ha parlando con Sara Altobello ed è stato parecchio chiaro nei confronti di Nikita. Sembra che l’ex parrucchiere non sopporti la sua compagna d’avventura che in qualche modo cercherebbe di imitare la sua ex compagna, ovvero Belen Rodriguez. Confidandosi con Sara, Antonino ha spiegato come Nikita riesca a farlo innervosire soprattutto quando ripete costantemente un’espressione che spesso è associata proprio alla showgirl Argentina.

L’ex parrucchiere sostiene che Nikita imita Belen

“Oh Mio dio”, sarebbe la frase che Antonino proprio non sopporta e che gli farebbe venire in mente sempre Belen, frase che Nikita ripeterebbe in continuazione. “Quella (Nikita) ti guarda così, tu le chiedi ‘che cos’hai?’ e lei ti dice ‘niente, perché?’. E quindi… Ma lei fa bene, perché questo gioco è così”. Queste le parole di Antonino parlando con Sara, sottolineando come la Pelizon sia davvero un’abile stratega.“Vuoi sapere cosa fa quando passa da me? Dice una frase che dice sempre…Pensa che nervosismo mi tira fuori. Mi passa e mi fa ‘Oh mio Dio’, ha presente no? Sempre. Pensa se me lo facesse un uomo”.

L’appunto dei telespettatori

Antonino avrebbe fatto il nome di Belen, apparendo parecchio arrabbiato, tanto da mimare poi il gesto di una testata. Questo comportamento dell’ex parrucchiere non è passato inosservato e non è piaciuto ai telespettatori, i quali tra l’altro hanno sottolineato come Nikita sia solita dire “Dios Mio” e non “Oh mio Dio”. Insomma, Antonino proprio non riesce a sopportare Nikita. Che forse ogni pretesto è buono per scagliarsi contro di lei?