Pomeriggio cinque, Barbara D’Urso furiosa lite con un ospite: “Datti una calmata”

0 SHARES Condividi Tweet

Pomeriggio 5, Barbara D’Urso mette in riga il suo ospite, il figlio dell’uomo anziano segregato nello sgabuzzino dalla moglie.

Barbara D’Urso è la nota conduttrice di Canale 5 la quale nel corso della puntata del 16 novembre del programma è tornata a parlare di un caso di cronaca che ha lasciato tutti senza parole. Ci riferiamo al caso dell’uomo ottantaquattrenne che è stato segregato all’interno di uno sgabuzzino proprio dalla moglie. Quest’ultima sarebbe intervenuta in diretta per smentire e per difendersi dalle accuse che gli sono state mosse. La donna ha fatto parecchio innervosire la conduttrice, la quale si è anche spazientita in diretta. Ad ogni modo, nel corso della puntata di ieri Barbara D’Urso è tornata sulla vicenda parlando, facendo una chiacchierata con il figlio dell’uomo che ha rivendicato il diritto di replica.

Barbara D’Urso parla dell’anziano signore segregato nello sgabuzzino dalla moglie

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Barbara D’Urso in settimana ha parlato di un caso di cronaca che di certo ha lasciato tutti un po’ senza parole. Ci riferiamo al caso dell’uomo 84enne che è stato chiuso all’interno di uno sgabuzzino dalla moglie e segregato per diverso tempo. Nel corso della puntata di Pomeriggio 5 andata in onda giorno 16 novembre, Barbara D’Urso ha avuto modo di parlare con la moglie, la quale ha rispedito al mittente ogni tipo di accusa.

L’ospite fa una clamorosa gaffe, cala l’imbarazzo a Pomeriggio 5

Successivamente poi la presentatrice ha fatto una chiacchierata con il figlio dell’uomo, il quale ha rivendicato così il diritto di replica. Ad ogni modo, Barbara avrebbe lanciato una clip facendo un riepilogo piuttosto breve su questa vicenda che ha come protagonista l’anziano signore. A quel punto avrebbe preso la parola proprio il figlio dell’anziano signore, il quale avrebbe commesso un errore davvero molto grave tanto da far subito intervenire la stessa Barbara D’Urso rimasta parecchia perplessa.“Ho seguito ieri la diretta e sono rimasto illibato…”, avrebbe detto l’uomo. La presentatrice a quel punto avrebbe manifestato un certo imbarazzo e riprendendo l’uomo avrebbe detto “Illibato? Forse volevi dire allibito immagino…Illibato è un’altra cosa…”. A quel punto l’ ospite avendo capito di aver fatto una grave gaffe si è immediatamente scusato.

La conduttrice rimette subito al posto il suo ospite “Datti una calmata”

Subito dopo, poi l’uomo avrebbe interrotto la conduttrice chiedendo di poter parlare e dire la sua versione dei fatti.“Scusami Barbara, ma voglio parlare anch’io come ha parlato lei ieri…Scusami eh…Ieri lei ha parlato e adesso è giusto che dica la mia…”. Questa uscita non è affatto piaciuta alla D’Urso che ha stoppato il suo ospite chiedendo di calmarsi. “Datti una calmata”, avrebbe detto Barbara che ha subito rimesso al suo posto il suo ospite.