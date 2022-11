Chiara Ferragni e Fedez, la reazione dopo il colloquio con le maestre di Leone “Siamo sotto shock”

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni e Fedez nelle scorse ore sono stati chiamati a colloquio dalle maestre di Leone. Anche in questo caso i due hanno condiviso sui social questo momento, dicendo di essere due genitori davvero tanto orgogliosi del loro piccolino. Ad ogni modo, sembra che il piccolino, che ha solo 4 anni sia stato considerato un vero e proprio fenomeno in inglese ed a dire dalle insegnanti ha un bellissimo rapporto con gli altri compagni.

Chiara Ferragni e Fedez a colloquio con le maestre di Leone

Chiara Ferragni e Fedez sono stati a colloquio con le maestre di Leone. Pare che i due genitori siano rimasti davvero senza parole, dopo aver parlato con le maestre del piccolino, così come ha chiarito lo stesso Fedez in una storia su Instagram. «Siamo andati a fare l’incontro con le maestre a scuola di Leone e ci hanno descritto un altro bambino». Queste le parole del cantante con affianco sua moglie.«Un bambino che non è il nostro: il più educato di tutti, bravissimo». Queste le parole ancora espresse dall’influencer.

“Siamo sotto shock”, ecco le parole di Fedez parlando del figlio un vero fenomeno in inglese

«Lo chiamano Mellow-Yellow perché è super rilassato, non si arrabbia mai», hanno spiegato i genitori che si sono detti parecchio orgogliosi del piccolo Leone. In realtà i due genitori sono anche apparsi piuttosto stupiti perchè non si aspettavano che Leone fosse un piccolo fenomeno, soprattutto in inglese. «Ma soprattutto che parla inglese da paura, mentre con noi parla zero inglese. Siamo sotto shock», queste ancora le parole di Chiara e Fedez che hanno poi dato un bacio al figlio.

I figli dei Ferragnez sotto i riflettori, le critiche per Chiara e Federico

Non è di certo la prima volta che Chiara e Fedez rendono noti momenti e argomenti inerenti i loro figli, Leone e la piccola Vittoria. In passato sono stati anche tanto accusati di mettere troppo sotto i riflettori i figli, invitandoli a mostrarli meno. Ovviamente l’influencer più famosa di tutti i tempi e il rapper non hanno mai ascoltato questi consigli ed hanno continuato a fare ciò che ritenevano più giusto fare.