Federico Fashion Style, durissimo con l’ex compagna Letizia Porcu “Vergogna”

Federico Fashion Style non accetta la separazione dall’ex compagna Letizia Porcu. L’ultimo post al veleno su Instagram.

Federico Fashion Style il famoso parrucchiere dei vip recentemente è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, raccontando la separazione dalla sua ex compagna ormai Letizia Porcu. Si è trattato di un’ intervista davvero piuttosto scioccante visto che Federico Fashion Style ha confessato di avere appreso direttamente dai Social di essere stato lasciato dalla sua compagna. Le sue parole sono state piuttosto dure e cariche di tanta sofferenza. A distanza di qualche giorno ed in seguito alla separazione da Letizia, Federico fashion style sul suo profilo Instagram ha pubblicato diversi sfoghi. L’ultimo risale proprio qualche ora fa ed è stato un post davvero molto duro e indirizzato proprio a Letizia.

Federico Fashion Style parla della separazione dall’ex compagna a Verissimo

Federico Fashion Style e Letizia Porcu non stanno più insieme ormai da qualche mese. E’ stato proprio lui Federico a parlare della separazione nel corso di un’intervista rilasciata a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin. In questa settimana il parrucchiere dei vip ha però affidato al suo profilo Instagram diversi sfoghi, alcuni di questi piuttosto duri.

Il post del parrucchiere dei vip rivolto a Letizia

L’ultimo è quello indirizzato proprio alla sua ex, visto che ha inserito nella didascalia la fotografia di un pavimento macchiato scrivendo alcune parole.“E poi c’è chi vede lo sporco e vi passa sopra, tanto importante è apparire, farsi vedere nei locali, felici, quando poi a casa si ha questo! I sacrifici non piacciono a nessuno, ma approfittarsi, e sfruttare l’occasione piace a tutti!”. Queste le parole di Federico apparse proprio nelle scorse ore sul suo profilo Instagram e che hanno fatto subito pensare che fossero rivolte alla sua ex compagna. “Dio è grande, ci guarda, ci giudica, e ci punisce, e se c’è Dio ci sarà giustizia! Vergogna”, aveva ancora scritto nei giorni scorsi Federico in un altro post.

Le parole rivolte alla figlia

In realtà anche nelle scorse settimane Federico si era lasciato andare ad uno sfogo sempre sul suo profilo Instagram. In quel caso però, erano parole rivolte alla figlia che di certo è la cosa più importante della sua vita. “Io e te nel letto è la cosa più bella che possa esistere. Il tuo respiro è il mio ossigeno. Non rimpiango nulla perchè se lo farei non avrei te!”. A quanto pare Federico starebbe soffrendo tanto per questa separazione e spererebbe che la sua possa ripensarci e ritornare con lui.