Enrico Montesano, tutta la verità sull’esclusione da Ballando con le Stelle ” Ora basta non l’accetto”

Enrico Montesano racconta la sua squalifica da Ballando con le stelle. Ecco le sue parole.

Enrico Montesano dopo la squalifica a Ballando con le stelle è tornato a parlare di questa vicenda piuttosto complicata della sua vita. Nonostante ormai siano trascorsi alcuni giorni dalla squalifica dell’attore dal programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, continuano le polemiche e sono stati svelati altri retroscena. Diverse le indiscrezioni lanciate in questi giorni, ma è stato proprio lui Enrico Montesano a rompere il silenzio e tornare a parlare di questa brutta pagina della sua carriera. Ma cosa ha riferito nello specifico?

Enrico Montesano torna a parlare della squalifica da Ballando con le stelle

Enrico Montesano in questi ultimi giorni è tornato a parlare della vicenda che purtroppo lo ha visto coinvolto, ovvero la squalifica da Ballando con le stelle. Alla luce di quanto accaduto, è stato lo stesso attore e conduttore a voler parlare e lo ha fatto ai microfoni della Adnkronos. L’ex concorrente di Ballando in qualche modo ha voluto difendersi dalle accuse ed ha svelato il fatto che a parer suo è stato soltanto vittima di alcune illazioni e strumentalizzazioni.“Adesso avrei fatto addirittura il saluto romano? Ora basta. Tu mi puoi offendere in tutti i modi ma l’etichetta di ‘nostalgico’ no, non la accetto. Così tu distruggi la reputazione di una persona. Questa etichetta la restituisco al mittente, non la tollero e mi incavolo di brutto.” Queste le parole di Montesano che ovviamente dopo tante illazioni e tante cose dette, ha voluto dare quella che è la sua versione dei fatti e la sua verità.

La verità dell’attore e conduttore su ciò che è successo in sala prove

Nello specifico Enrico Montesano ha raccontato cosa è accaduto quel giorno, ovvero tutto l’esatto contrario di quello che è stato raccontato fino ad oggi, almeno queste sono le sue parole. Enrico racconta di aver scherzato durante le prove e che era quello un passo di danza che finiva con il braccio alzato. “Io ho detto ad Alessandra, la ballerina, ‘no, questo meglio che non lo facciamo, potrebbe essere equivocato’, ed ho chiuso il pugno”, ha raccontato il conduttore e attore. Quest’ultimo ha aggiunto di non riuscire ancora a credere ciò che gli è accaduto in questi giorni ed ha parlato di reputazione ormai rovinata. Ad oggi Montesano dice di essere rimasto piuttosto male per il trattamento ricevuto e addirittura di sentirsi offeso e ingiurato, pretendendo anche delle scuse per quello che gli è stato fatto.

La Rai rimane sui suoi passi, Milly Carlucci non si espone

La RAI sembra che però sia rimasta sulle sue. Anche Milly Carlucci ha preferito scegliere il silenzio e non si è espressa su quanto accaduto. Parlando della maglietta indossata, sempre nel corso della stessa intervista l’attore ha sottolineato il fatto che non è vietato indossarla e che per questo motivo è proprio in vendita in tutta Italia e considerata un gadget storico. “Non è vietato mettersi quella maglietta, è in vendita ovunque in tutta Italia, è un gadget storico. Questi simboli sfilano nelle parate, di fronte ai presidenti della Repubblica, da Ciampi e a Napolitano. De che stamo a parlà?”.