Michelle Hunziker e Serena Autieri in lite, interviene la Hunziker che rompe il silenzio

Michelle Hunziker e Serena Autieri, il loro rapporto in crisi? A parlare adesso è stata Michelle, ecco le sue parole.

Michelle Hunziker e Serena Autieri sono amiche praticamente da tanti anni eppure in quest’ultimo periodo, qualcuno ha ipotizzato che possa essere accaduto qualcosa. Ebbene sì, la nota conduttrice svizzera e la Autieri sono apparse in quest’ultimo periodo molto distanti l’una dall’altra e questo allontanamento sarebbe avvenuto in concomitanza con il riavvicinamento della conduttrice Svizzera al suo ex marito Tommaso Trussardi. Queste sono le ipotesi avanzate dal popolo del web, ma soltanto adesso Michelle Hunziker ha rotto il silenzio e raccontato la verità.

Michelle Hunziker e Serena Autieri, maretta tra le due amiche?

Michelle Hunziker e Serena Autieri potrebbero essere in cattivi rapporti o almeno questo è quanto trapelato in questi giorni. Alcuni attenti osservatori del web hanno visto che nell’ultimo periodo le due non hanno postato alcun tipo di foto o post che le ritraesse insieme o comunque che facesse riferimento alla loro amicizia. Si è parlato di una maretta tra le due, ma adesso a parlare è stata proprio lei la conduttrice Svizzera.

La conduttrice svizzera smentisce queste voci

Michelle Hunziker ha smentito decisamente queste voci che si sono diffuse in quest’ultimo periodo ed ha parlato di una fake news. Entrambe hanno confermato ancora una volta di essere tanto amiche, di volersi molto bene proprio come due sorelle. Il fatto che non abbiano pubblicato nulla e nessun tipo di post che le ritraesse insieme deriva dal fatto che sono state molto impegnate e non sono riuscite a vedersi. Le marette tra le amiche vere non esistono perché l’amicizia è una delle cose più preziose che una persona possa avere. Quando una persona ha un’amicizia bella come la nostra, beh no no no. Esistono però donne molto impegnate sempre in giro per lavoro e che quindi si vedono poco poco, ma da lì ad avere una maretta… No! Sono contenta che sia una fake news”. Questo quanto dichiarato Michelle.

Anche Serena smentisce e pubblica un post su Instagram

Pare che subito dopo anche Serena abbia voluto in qualche modo smentire queste notizie pubblicando sul suo account Instagram nelle storie di Michelle un video in cui la stessa affronta questo argomento.”Io e mia sorella che abbiamo litigato? Ma siete pazzi! È solo che non riusciamo a vederci siamo un po’ prese dal lavoro, la famiglia, lo stare in giro. Mich mi manchi”.