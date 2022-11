Luca Argentero e Myriam Catania, Simona Izzo decide di rivelare alcuni retroscena

0 SHARES Condividi Tweet

Luca Argentero e Myriam Catania, il commento di Simona Izzo sul loro matrimonio e sulla loro separazione.

Luca Argentero è stato sposato con Myriam Catania la nota attrice e nipote della nota Simona Izzo. I due si sono tanto amati, ma poi alla fine hanno deciso di lasciarsi ed entrambi hanno totalmente cambiato vita. Entrambi, adesso stanno insieme ad altri partner ed hanno avuto anche dei figli. Nonostante sia passato tanto tempo ormai dalla loro separazione, avvenuta esattamente nel 2016 Simona Izzo è tornata in questi giorni a parlare della fine di questo matrimonio. Ma cosa ha riferito la nota attrice e regista?

Luca Argentero e Myriam Catania, il loro grande amore e la separazione

Luca Argentero e Myriam Catania sono stati insieme per diverso tempo ed esattamente sposati dal 2009 fino al 2016. Si sono tanto amati E per tanti anni sono stati una coppia Davvero molto unita e affiatata condividendo sia gioie che dolori. Di questo matrimonio e soprattutto della separazione ha voluto parlarne in questi giorni Simona Izzo. Quest’ultima In tante occasioni Ha ribadito il fatto che abbia voluto e continuo a volere tanto bene a Luca Argentero e che è tra l’altro ha conosciuto proprio quando l’ex gieffino ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo.

Le parole di Simona Izzo

“Lui ha recitato nella fiction Carabinieri accanto a mia nipote che, più esperta di lui, ha contribuito alla sua formazione artistica. Luca le ha dimostrato la sua dedizione quando lei è finita in coma per un incidente stradale, dove era rimasta gravemente ferita al viso. È stato un momento terribile in cui ci siamo stretti tutti attorno a Myriam che, al suo risveglio, ha chiesto a Luca: “Sono certa che non mi lascerai?”. Anni dopo è stata lei a volere il divorzio, nel rifiuto di una storia che aveva perso i suoi valori iniziali”. Queste le parole di Simona.

In che rapporto sono oggi i due ex?

Ebbene, dopo la fine di questa relazione sia Myriam che Luca si sono uniti ad altri partner. L’attrice è legata al francese Quentin Kammermann, dal quale ha avuto un figlio di nome Jacques. Luca Argentero invece si è sposato con Cristina Marino dalla quale ha avuto una figlia di nome Nina Speranza ed è in attesa del secondogenito. Ma in che rapporti sono oggi i due ex coniugi? Pare che non si frequentino anche e soprattutto per rispetto dei loro attuali partner.