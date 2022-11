Orietta Berti nella bufera e lei risponde a tono “Cosa porto io in tv”

0 SHARES Condividi Tweet

Orietta Berti al centro delle critiche per il suo ruolo al Gf vip. La cantante rilascia un’intervista e risponde alle polemiche.

Orietta Berti, come ben sappiamo è l’attuale opinionista del Grande Fratello vip al fianco di Sonia Bruganelli, la quale invece si trova per il secondo anno consecutivo in questo ruolo. Fin da quando è stato annunciato il nome di Orietta al Grande Fratello Vip sono state dette davvero tante cose e soprattutto sono state mosse tante critiche alla cantante.

Orietta Berti, polemiche per il ruolo al Grande fratello vip

E’ ormai più che certo il fatto che la presenza di Orietta all’interno del reality abbia fatto scatenare le chiacchiere ed anche qualche polemica. Qualcuno ha criticato il fatto che questo ruolo di opinionista fosse stato dato ad una donna di una certa età, visto che comunque Orietta ha 79 anni. Altri ancora, invece hanno avuto da ridire su alcuni commenti che l’artista ha fatto in puntata. Insomma, sembra proprio che qualcuno abbia sottolineato il fatto che l‘artista sia più impegnata a cantare e raccontare aneddoti della propria vita privata, piuttosto che fare il suo ruolo ovvero commentare le dinamiche della casa. Queste sono le principali critiche che sono state mosse ad Orietta Berti.

L’artista commenta e risponde alle critiche

Nel corso di un’intervista che la stessa artista ha rilasciato al settimanale Mio, pare che abbia voluto in qualche modo rispondere a queste polemiche.“Io poco incisiva? Meglio così. Io devo rispettare la mia normalità. Il mio padre spirituale, don Guido Colombo che ha l’età di mio figlio, mi dice sempre che è felice della mia presenza nel cast del GF Vip perché in questo modo porto in tv la normalità”. Queste le parole dichiarate da Orietta, la quale poi ha voluto sottolineare il fatto di non aver alcuna rivalità con la sua collega e vicina di poltrona, Sonia Bruganelli.

Le rinunce della cantante per il Gf vip

Parlando poi del programma, la Berti ha voluto in qualche modo dare la sua opinione sostenendo che rispecchia perfettamente la società di oggi. Alfonso Signorini ha ribadito diverse volte di aver tanto corteggiato la Berti affinché quest’ultima accettasse la sua proposta. Non tutti sanno che per poter prendere parte al reality di Canale 5, Orietta ha anche detto addio al programma The Voice Senior su Rai 1 ed ha anche rifiutato un’offerta avanzata da Fabio Fazio per la trasmissione Che tempo che fa.