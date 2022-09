Orietta Berti al Gf vip decide di svelare come ha reagito Fabio Fazio

0 SHARES Condividi Tweet

Orietta Berti ha iniziato la sua avventura al Grande fratello vip. Nel corso di un’intervista ha raccontato di come ha reagito Fazio Fazio al rifiuto.

Orietta Berti ha iniziato la sua avventura al Grande fratello vip insieme ad Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli. Ad ogni modo, proprio in questi giorni è emerso un dettaglio che ha lasciato tutti senza parole. Ebbene, la cantante oltre ad essere stata corteggiata tanto da Alfonso Signorini, è stata corteggiata da Fabio Fazio. Ma tra i due, Orietta ha scelto il primo, ed il conduttore di Che tempo che fa non ha potuto non rimanerci molto male. Di questo e tanto altro ne ha parlato la stessa nel corso di un’intervista che ha lasciato nei giorni scorsi a Il Messaggero. Ma cosa ha raccontato?

Orietta Berti inizia la sua avventura al Gf Vip

Orietta Berti è la nuova opinionista del Grande fratello vip insieme a Sonia Bruganelli. Ebbene, in questi giorni la cantante che sta vivendo uno dei momenti più belli e proficui della sua carriera, ha parlato e si è raccontata nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Il Messaggero. Ma cosa ha dichiarato? La cantante ha fatto sapere che è stata corteggiata a lungo da Mediaset e anche da Fabio Fazio.

La cantante ammette di aver partecipato per soldi

A quanto pare però, Mediaset avrebbe offerto di più e stando alle parole di Orietta “tanti soldi”, facendole un’offerta alla quale non ha potuto rinunciare. A corteggiarla a lungo Alfonso e Piersilvio Berlusconi che alla fine hanno vinto su Fabio Fazio. Alla domanda sul perché abbia accettato questa offerta, lei ha risposto “Per i soldi”.

La reazione di Fabio Fazio al suo rifiuto

E su Fabio Fazio? Il conduttore c’è rimasto male del suo rifiuto? A tal riguardo la cantante è stata abbastanza chiara. “Un po’. Ma gli ho spiegato che era un’offerta che non potevo rifiutare. Alla fine se ne è fatto una ragione. Magari in una puntata andrò a promuovere il cofanetto“. Il Grande fratello non sarà l’unico impegno di Orietta Berti per quest’anno, visto che ci sarà a breve uno show tutto suo, che andrà in onda in due puntate. Non si ancora come si intitolerà questo show ne quando verrà messo in onda ma una cosa è certa, ovvero che sarà una grande festa per celebrare i 60 anni di carriera della cantante.