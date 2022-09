Ilary Blasi pubblica una foto e cita Belen che le risponde a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi ha pubblicato una Instagram stories e cita Belen. Nella foto una pecora e una capra, che si chiamano Ilary e Belen. La simpatica risposta della Rodriguez.

Ilary Blasi in questa estate 2022 è stata particolarmente attiva sui social e soprattutto su Instagram, dove ha condiviso diverse foto e stories relative alla sua vita privata e alla sua quotidianità. Ebbene, proprio nelle scorse ore Ilary Blasi ha condiviso una serie di Instagram delle Instagram stories che ritraggono la stessa presso La Vaccheria. Si tratta di uno spazio culturale ed espositivo di Roma, dove ovviamente ci sono degli animali.

Ilary Blasi direttamente da La Vaccheria lancia un messaggio

Nelle Instagram stories Ilary Blasi ha condiviso, come spesso accade, dei momenti della sua quotidianità. Nelle scorse ore, ad esempio, ha condiviso l’immagine della famosa opera della mucca con le corna di Andy Warhol. Sono stati in tanti a pensare che questa foto non sia stata fatta a caso, ma che sia stato un modo per Ilary di mandare un messaggio, visto quanto sta accadendo nella sua vita privata in quest’ultimo periodo.

La conduttrice fotografa la mucca con le corna, poi tagga Belen e lei risponde con ironia

Oltre a questa foto, con nello sfondo una capra ed una pecora che giusto giusto riportano i nomi di due delle showgirl e conduttrici più amate della televisione italiana. Chi? Proprio Ilary e Belen. Dopo aver pubblicato questa Instagram stories, Belen non ha potuto non rispondere. La showgirl argentina ha così ricondiviso l’immagine di Ilary commentando “Da capire chi è la capra e chi è la pecora”. Ovviamente, la risposta di Belen è stata molto simpatica ed ha fatto divertire tutti gli utenti del web.

Ilary non perde l’ironia

Nonostante tutto quello che sta accadendo nella sua vita privata, Ilary non ha assolutamente perso il senso dell’umorismo e lo ha dimostrato ancora una volta in questi giorni quando ha pubblicato queste simpatiche instagram stories. Sappiamo bene che per lei e per tutta la sua famiglia sono stati dei mesi molto difficili. Proprio in questi ultimi giorni, la conduttrice ha dovuto fare i conti con alcune dichiarazioni di Francesco Totti che ha raccontato come a tradire per primo non sia stato lui, ma Ilary. La conduttrice a queste dichiarazioni non ha ancora replicato, ma si mormora che ben presto lo farà nel salotto della sua cara amica Silvia Toffanin.