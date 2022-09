Michelle Hunziker fa una diretta su Instagram e inquadra un dettaglio rivelatore

0 SHARES Condividi Tweet

Michelle Hunziker ritorno di fiamma con Tomaso Trussardi? Un dettaglio sulla sua diretta non passa inosservato.

Michelle Hunziker è una nota conduttrice la quale in questi ultimi mesi è stata parecchio al centro del gossip. Una volta finita la relazione con Tomaso Trussardi, suo marito per oltre dieci anni, Michelle è stata pizzicata con Giovanni Angiolini, il noto medico chirurgo che abbiamo conosciuto diversi anni al Grande fratello. I due si sono frequentati per diverso tempo, poi si sono lasciati. Adesso, sta prendendo sempre più piede una notizia in base alla quale Michelle sarebbe sempre più vicina al suo ex marito Trussardi. Ma cosa c’è di vero? Proprio nelle scorse ore, Michelle ha voluto in qualche modo stuzzicare i suoi follower. In che modo?

Michelle Hunziker, la sua vita dopo Tomaso Trussardi

La nota conduttrice Michelle Hunziker sa bene come stare al centro del gossip. Proprio nelle scorse ore, infatti, ha condiviso sul suo profilo Instagram delle immagini che hanno tanto destato curiosità. Un dettaglio sembra che abbia voluto dire tanto sulla sua attuale situazione sentimentale. Ma cosa? La stories in questione, in realtà risale a qualche giorno fa, quando su Instagram Michelle ha condiviso un momento della sua quotidianità, dicendo ai suoi follower che stava guardando un documentario in tv.

La conduttrice pubblica una stories su Instagram, non passa inosservato il dettaglio

Quello che non è passato inosservato però è stata una cornice appesa al muso, dove pare ci fosse una foto insieme a Tomaso Trussardi. I due appaiono insieme, abbracciati e molto felici. Pare si trattasse addirittura di una foto del loro matrimonio. I fan non hanno potuto non fare caso a questo dettaglio. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono stati insieme per tanti anni, circa 10 e sono diventati genitori delle piccole Sole e Celeste.

Ritorno di fiamma?

La loro relazione, ufficialmente è finita il 19 gennaio 2022, notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno. Tutti si immaginavano che il loro fosse un matrimonio da favola, ma così non era. Nessuno dei due ha mai parlato della fine di questa storia e per questo non sono stati ufficializzati i motivi di questa separazione. In questi mesi Michelle ha sicuramente vissuto un’esperienza al fianco di Angiolini, ma il suo nome è stato anche associato a quello del suo ex marito, il primo Eros Ramazzotti.