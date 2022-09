Daniele Bossari, come ha scoperto il tumore alla gola

0 SHARES Condividi Tweet

Daniele Bossari nello studio di Verissimo ha raccontato la malattia. Il conduttore ha raccontato come ha scoperto il tumore alla gola.

Daniele Bossari nei giorni scorsi è stato ospite nel salotto di Verissimo, da Silvia Toffanin. Soltanto poche settimane fa aveva fatto sapere di essere stato lontano dal mondo della televisione per diverso tempo per un motivo piuttosto serio. L’ex gieffino ha dovuto lottare contro un brutto male, un tumore alla gola davvero terribile che lo ha costretto a seguire delle cure molto pesanti. Fortunatamente però adesso è guarito ed ha raccontato questa terribile avventura.

Daniele Bossari a Verissimo racconta la malattia

Daniele Bossari nei giorni scorsi è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin. Nel corso della chiacchierata Daniele ha parlato della malattia, dei momenti piuttosto difficili che ha dovuto affrontare in questi mesi per via di un terribile cancro alla gola. Così come lui stesso ha dichiarato, ha avuto un tumore alla gola e più precisamente alla base della lingua e la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Il conduttore ha fatto sapere che fino al 10 marzo stava benissimo, poi improvvisamente ha avuto un rigonfiamento alla gola, uno dei sintomi di questa malattia.

Il conduttore racconta di aver lottato contro un tumore alla gola

Subito è andato dal medico che gli ha prescritto un antibiotico per un paio di settimane, ma questo rigonfiamento purtroppo non andava via. A quel punto ha fatto una serie di accertamenti, una biopsia e li l’esito terribile. Bossari ha voluto condividere con i telespettatori di Canale 5 la sua reazione. “La prima reazione è stata devastante, ti sembra impossibile che possa accadere a te”. Per diverse settimane è stata dura, ma Bossari ha potuto sempre contare sulla presenza e vicinanza della moglie Filippa che si è tanto sacrificata per lui.

Le parole sulla moglie Filippa

Il suo messaggio è di speranza per tutti quelli che si trovano ad affrontare un momento così delicato, a non lasciarsi sopraffare dalla tristezza e dalla depressione, ma di reagire. Parlando della moglie, Daniele ha confessato che è stata sicuramente la sua ancora di salvezza, la persona che più gli è stata vicina e che non può che sentirsi fortunato. Ha raccontato di quanta forza lei gli abbia dato in questi mesi, del fatto che gli sia stata molto vicina, anche nel fare qualche passeggiata nei boschi. Poi, ad un certo punto Filippa ha fatto il suo ingresso in studio ed ha fatto una sorpresa al marito.