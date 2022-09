Sonia Bruganelli non fa sconti alla Ferruzzi, è scontro tra le due

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli e Elenoire Ferruzzi, è scontro tra le due al Gf vip. Alfonso ricorda il commento al veleno della Ferruzzi nei confronti dell’opinionista dello scorso anno.

E’ iniziato il Grande fratello vip e sono stati già svelati alcuni dei concorrenti ufficiali di questa edizione del reality. Ebbene, una di queste è Elenoire Ferruzzi, la quale pare abbia qualcosa in sospeso con Sonia Bruganelli. Circa un anno fa, infatti, la donna pare che abbia scritto un post su Twitter proprio contro la moglie di Paolo Bonolis e di questo non se ne è potuto non parlare nella serata di ieri. Tra le due c’è stato uno scambio di battute al veleno ieri sera. Ma cosa nello specifico?

Sonia Bruganelli contro Elenoire Ferruzzi al Grande fratello vip

Sonia Bruganelli e Elenoire Ferruzzi nel corso della serata di ieri, hanno avuto modo di punzecchiarsi. Tutto è iniziato nel momento in cui il conduttore Alfonso Signorini ha fatto sapere che lo scorso anno, proprio la Ferruzzi pare avesse scritto un post al veleno contro Sonia, dicendo di lei che fosse una “cessa presuntuosa e cattiva con il porro sul labbro che conserva per il minestrone”. Parole molto pesanti che sono state riprese ieri sera da Alfonso, alle quali Sonia ha inizialmente risposto con un sorriso.

Sonia risponde alle critiche di Elenoire

In un secondo momento poi, Sonia ha invece lanciato una sorta di avvertimento nei confronti della gieffina. La moglie di Paolo Bonolis avrebbe detto alla concorrente che sicuramente tra un mese lei sarà esaurita , con le unghie spezzate e che si potrebbe ritrovare depressa a piangere e proprio li potrebbe essere la sua peggiore nemica. Ad ogni modo, poi, Sonia è tornata seria dicendo che la sua presenza al Grande fratello è un esempio di forza per tutti quei giovani che si trovano a vivere le stesse difficoltà che ha vissuto lei nel fare uscire ed emergere la sua vera identità.

La Ferruzzi fa le sue scuse alla Bruganelli

Nonostante tutto, però, Elenoire ha dichiarato di non aver assolutamente nessuna intenzione di rimangiarsi le parole dette lo scorso anno su Sonia, ma si è scusata per aver comunque espresso il suo concetto con parole molto forti ed offensive. Sonia ha accettato le scuse ed il confronto tra le due è finito li.