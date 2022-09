Grande fratello vip, Giovanni Ciacci al veleno contro Pamela Prati

0 SHARES Condividi Tweet

Al via il Grande fratello vip, Giovanni Ciacci si scaglia contro Pamela Prati e dice di non crederle per la vicenda Mark Caltagirone.

Ieri sera, lunedì 19 settembre 2022 è ufficialmente partita la nuova stagione del Grande Fratello Vip in reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. È stata una serata di salutarmi di colpi di scena e finalmente si sono scoperti tutti i giochi, ma soprattutto l’identità dei vari concorrenti. Uno dei pochi ad essere noto al pubblico era quello di Pamela Prati ovvero la showgirl che in questi anni è stata particolarmente al centro del gossip e della polemica per via della vicenda legata a Mark Caltagirone.

Grande fratello vip, Pamela Prati concorrente del reality

Ovviamente, già a partire dalla prima puntata del reality non si poteva non parlare di questa vicenda che ha sicuramente segnato una pagina importante della storia della televisione italiana e soprattutto del gossip. A scagliarsi contro Pamela Prati è stato Giovanni Ciacci, il concorrente del Grande Fratello vip che ad oggi non ha ancora fatto il segreto in casa, rimandato alla giornata di giovedì, quando sarà trasmessa l’ennesima puntata. Giovanni ha fatto capire di non credere affatto a Pamela, anche perché ha vissuto quella che lui stesso chiama truffa in prima persona, nel senso che era uno degli opinionisti di Pomeriggio 5, Domenica live e Live non è la D’Urso quando Barbara ha affrontato tutta questa vicenda.

Giovanni Ciacci si scaglia contro Pamela Prati

“Io l’ho subìta una truffa, tutt’ora non le credo, non sono assolutamente convinto di quello che ha raccontato“. Queste le parole di Ciacci . Comunque, nonostante Giovanni abbia il suo parere su Pamela Prati, ha detto di essere particolarmente predisposto ad ascoltare quello che la showgirl avrà da dire su questa vicenda. Giovanni ha aggiunto di aver provato a chiamare Pamela in questi anni, ma quest’ultima non gli avrebbe mai risposto. Anche Alfonso Signorini ha detto la sua, dicendo che la stessa Pamela gli ha chiesto d poter partecipare al reality per parlare di questa spinosa vicenda e per fare chiarezza e chiuderla per sempre.

Conto in sospeso tra Giovanni e Orietta

Per Giovanni Ciacci però c’è stato già un argomento spinoso da affrontare, ovvero un conto in sospeso con Orietta Berti. Pare che Giovanni dovesse curare l’immagine di Orietta al Festival di Sanremo qualche anno fa, ma si sarebbe addormentato e perso gli abiti, questa l’accusa della cantante. Giovanni però in diretta tv ha chiarito dicendo di non essersi addormentato ma che in treno qualcuno con lo spray li ha addormentati e rubato le valigie.