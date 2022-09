Pamela Prati al Gf vip 7, chiede sostegno ai telespettatori e Eliana Michelazzo la asfalta

0 SHARES Condividi Tweet

Pamela Prati entra nella casa più spiata d’Italia ma prima fa un appello ai suoi fan. “Difendetemi”, interviene Eliana Michelazzo e replica al veleno.

Ed eccoci giunti all’inizio della nuova edizione del reality Il Grande fratello vip, che ha preso il via ieri sera, lunedì 19 settembre 2022. Ebbene, una delle protagoniste più attese era lei, Pamela Prati la quale aveva già annunciato la partecipazione al reality alcune settimane fa ed era già scoppiata la polemica.

Pamela Prati al Grande fratello vip, il pubblico non dimentica il passato

Sicuramente i telespettatori non riescono a dimenticare quando anni fa, la showgirl ha preso parte al programma, andando via anche in modo piuttosto bizzarro. Ed ancora, impossibile dimenticare la vicenda legata a Mark Caltagirone. Per tutte queste ragioni, la sua partecipazione al reality non è stata vista di buon occhio ed in molti hanno polemizzato e commentato sui social. Si dice che per partecipare al programma di Canale 5, Pamela abbia dovuto ritirare delle denunce nei confronti di Mediaset e della D’Urso.

L’ultimo saluto di Pamela prima di entrare in casa, poi l’appello

Su questo, però, non abbiamo alcuna certezza. Una cosa, invece, è certa, ovvero che nelle scorse ore, la showgirl in attesa di entrare nella casa più spiata d’Italia, ha voluto salutare i suoi follower e lo ha fatto anche lanciando un appello. Pamela sostanzialmente ha voluto fare questo videomessaggio, ringraziando tutti i suoi fan per l’affetto che le hanno dimostrato soprattutto negli ultimi giorni e li ha invitati a supportarla, difenderla sempre. Le sue parole non sono passate inosservate e tra i tanti messaggi, non è passato inosservato quello di Eliana Michelazzo, sua ex agente.

La replica al veleno di Eliana Michelazzo

“Difenderti da cosa? Se non hai da temere nulla, perchè giochi in difesa? Coda di paglia bagnatissima”. Insomma, la Michelazzo che è stata implicata anche lei in tutta la vicenda di Caltagirone, sembra che non abbia affatto dimenticato nulla di tutta quella storia ed abbia ancora un risentimento nei confronti della Prati. Le sue parole, infatti, sono state piuttosto significative ed hanno fatto intendere, che forse Pamela non è poi così vittima come vuole farci credere da anni? Intanto, una volta iniziato il programma e con Pamela dentro la casa, ne avremo delle belle da vedere.