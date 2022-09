Enzo Iacchetti, lo sfogo è durissimo: “Mi sono scocciato”

0 SHARES Condividi Tweet

Enzo Iacchetti ha parlato in questi giorni ed ha anticipato l’uscita di un nuovo libro. Poi ha parlato del rapporto con gli haters e con la fede.

Enzo Iacchetti è stato uno dei notizia, il tg amati della storia di Striscia la notizia, il tg satirico che va in onda su Canale 5 da diversi anni ormai. E’ stato sempre al fianco di Ezio Greggio e la coppia è una delle più amate della storia del tg. Ebbene, Enzo è stato da sempre molto attivo sui social, anche se in realtà è stato piuttosto duro nei confronti degli haters, degli odiatori della Rete o semplicemente quelli che noi definiamo leoni da tastiera. che in questi anni più volte si sono scagliati contro di lui. In questi giorni Enzo è tornato a parlare del suo nuovo libro e lo ha fatto in vista dell’uscita del suo nuovo libero. Ma cosa ha dichiarato?

Enzo Iacchetti parla del suo prossimo libro

Enzo Iacchetti è stato da sempre particolarmente attivo sui social, dove ha parlato anche del suo prossimo progetto. Enzo Iacchetti ha parlato infatti dell’uscita del suo prossimo libro. Racconta del suo libro che lo stesso definisce una racconta di “pensieri acidi e non che costa da zero a un milione”. Stando a quanto dichiarato da Enzo Iacchetti questo libro sarà tanto importante perché il ricavato servirà per acquistare un’ambulanza di ultima generazione, il cui costo al momento ammonta a 90 mila euro.

Il rapporto di Enzo con la fede

In questo libro, parla di Covid di quando è scoppiata la pandemia e siamo stati costretti a non uscire da casa, scene che mai potremmo dimenticare. Enzo in questo libro ha ricordato tutti i medici e gli infermieri oltre che pazienti che purtroppo sono morti. Nel corso di questa intervista rilasciata a La stampa, Enzo ha parlato anche della fede e del rapporto che ha con quest’ultima. Nello specifico ha riferito che gli piace tanto andare nelle chiese, soprattutto quelle piccole, stare li seduto e guardare la Croce, riflettere sulla sofferenza provata da Gesù per tutti noi. Poi, in ultimo ha lanciato una stoccata contro gli haters.

Il conduttore contro gli haters

“Mi sono scocciato di rispondere alle migliaia di persone che scrivevano ti spacco la faccia, dimmi dove abiti, uccido tuo figlio”. Il conduttore ha aggiunto che purtroppo in questi anni ha subito tanti attacchi da parte dei cosiddetti haters e di averci anche sofferto per un pò, ma di aver iniziato a querelare ed a stare meglio dopo.