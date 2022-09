Amici, Veronica Peparini fuori e Andreas Muller pubblica un post al veleno

0 SHARES Condividi Tweet

Veronica Peparini, dopo 10 anni quest’anno non farà più parte del cast di Amici 22. Il suo fidanzato Andreas Muller pubblica un post al veleno.

Veronica Peparini è stata per diversi anni la professoressa di ballo della scuola di Amici di Maria de Filippi. Qualche tempo fa, improvvisamente la coreografa e ballerina ha fatto sapere che da quest’anno non sarebbe più stata nel cast del programma. Non si è capito in realtà, che cosa sia accaduto tra le due parti, c’è chi sostiene che Veronica sia stata fatta fuori, chi invece parla di un abbandono volontario da parte della stessa. Una cosa è certa, ovvero che la nuova stagione di Amici è partita la scorsa domenica 18 settembre e che proprio in contemporanea il fidanzato di Veronica, Andreas Muller su Instagram ha scritto un post che ha lasciato parecchi perplessi.

Amici 22 , al via la nuova edizione del programma

La scorsa domenica 18 settembre ha fatto il suo debutto la nuova stagione di Amici di Maria De Filippi. La puntata è stata un grande successo, visto che è stata seguita da 2 milioni e 866 mila spettatori, con uno share del 24,13%. Tante le novità per quanto riguarda il cast, dopo l’abbandono di Veronica Peparini e di Anna Pettinelli e l’arrivo di Emanuel Lo e Arisa. Diversi gli ospiti in studio a cominciare da Can Yaman, a finire a Christian De Sica e Alessia Marcuzzi.

Veronica Peparini via dal programma, Andreas Muller pubblica un post

In contemporanea alla messa in onda della puntata, Andreas Muller ovvero il fidanzato di Veronica Peparini ha scritto un commento al veleno su Instagram. L’ex ballerino di Amici ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno sfogo piuttosto duro, rivolgendosi alla sua compagna, elogiandola. Poi, con le sue parole, Andreas punta il dito contro quelli che definisce “leccaculo” e che l’avrebbero pugnalata alle spalle. Andreas ha parlato direttamente alla sua compagna, scrivendole che n questi anni ha formato tanti ballerini, alcuni di questi diventati grandi artisti, si è battuta per portare avanti il suo lavoro e le sue idee.

Le parole di Andreas per la sua compagna

Poi Andreas ha proprio parlato dell’inizio della nuova edizione di Amici e di quanto, dopo dieci anni, potrebbe essere difficile per lei non vedersi in puntata, dietro quel banco. Andreas ha voluto incoraggiare la sua compagna. “Sono qui a sostenerti quindi e a dirti che il cambiamento nella vita può solamente portarci ad esplorare qualcosa in più di noi”.