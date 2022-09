Sapone per i piatti nel water, il segreto per un bagno incredibile

0 SHARES Condividi Tweet

Sapete che quando il water si intasa e non potete chiamare il tecnico, potete utilizzare semplicemente il sapone per i piatti? Ecco come fare.

Sapevi che mettere il sapone per i piatti nel water potrebbe davvero cambiarti la vita? Ebbene si, il sapone che utilizziamo per lavare i piatti ha anche tantissimi altri vantaggi, nel senso che possiamo utilizzarlo per altre cose. Il sapone per i piatti, infatti, lo possiamo utilizzare in altri mille modi e alcuni di questi sono proprio a noi sconosciuti. Uno dei questi è proprio quello che vi abbiamo anticipato, ovvero usarlo per lavare il water.

Water intasato, ecco come rimediare

Sarà capitato a tutti, almeno una volta nella vita, di avere il water intasato. In questi casi, ne viene fuori anche un odore non proprio piacevole, che potrebbe metterci a disagio, ad esempio, se abbiamo a casa degli ospiti. Il problema potrebbe avere origine dalle tubature. In questo caso, quindi, cosa fare? Ovviamente la prima cosa che facciamo in questi casi è chiamare un professionista, ma potremmo anche fare dell’altro, soprattutto se il problema si presenta di fine settimane, di notte o durante i giorni festivi quando il tecnico non può intervenire.

Quali prodotti scegliere?

Ebbene, è proprio in questo caso che possiamo ricorrere ad alcuni rimedi. In commercio esistono tanti prodotti chimici utilizzabili proprio per la cura della persona e della casa. Alcuni di questi, nonostante siano molto utili, possono far male alla salute. Non solo, è stato appurato che alcuni di questi possono andare a danneggiare i sanitari.

Sapone per i piatti per la pulizia del water

Uno dei prodotti che possiamo utilizzare e che sicuramente è molto efficace, è proprio il sapone per i piatti. Scaldate 4 litri di acqua dentro una pentola, unite poi mezza tazza di detersivo per i piatti e versatela all’interno del water. Li, dovrà rimanerci per circa un’ora. Il bagno, trascorso questo tempo, tornerà pulito e come nuovo. Il detersivo per i piatti, però, lo potete anche utilizzare per sgrassare e per eliminare batteri, germi e cancellare tutti i cattivi odori. Spruzzatelo e lasciate agire per circa 30 minut