Non è l’Arena, Fabrizio Corona invitato per parlare di Totti e della Blasi, apprende una notizia e non crede alle sue orecchie

Fabrizio Corona è stato ospite a Non è l’Arena, il programma di Massimo Giletti. Ebbene, ad un certo punto, una voce in sottofondo lo avvisa che il suo profilo è stato bannato. Incredibile la sua reazione.

Fabrizio Corona, il noto re dei paparazzi nella serata di domenica è stato ospite nel programma Non è l’Arena condotta da Massimo Giletti. Ebbene, ad un certo punto sembra che l’ex re dei paparazzi si sia accasciato sulla sedia, per lo stupore provato. Ma da chi o da cosa? Cerchiamo di fare chiarezza.

Non è l’Arena, Fabrizio Corona si accascia sulla sedia

Nel corso della puntata di Non è l’arena, il programma condotto da Massimo Giletti andato in onda esattamente domenica 18 settembre, si è tornati a parlare della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Si è parlato delle ultime dichiarazioni rilasciate dall’ex capitano della Roma nel corso di una lunga risata a Il Corriere.

Fabrizio Corona, il suo nuovo profilo viene nuovamente bannato

Alcuni giorni fa, il profilo Social del noto Fabrizio Corona era stato oscurato perché aveva rilasciato delle dichiarazioni piuttosto scioccanti tu Francesco e Ilary. Nelle ultime ore sarebbe arrivato l’ennesimo provvedimento ed effettivamente nel video che è stato mandato in onda da Massimo, si sente una voce in sottofondo che parla con Fabrizio, dandogli una notizia davvero sconcertante per lui, ovviamente. Questa persona che si sente parlare in sottofondo, ha avvisato Fabrizio che il suo nuovo profilo era stato nuovamente bannato. La reazione dell’ex re dei paparazzi è stata davvero scioccante.

La reazione dell’ex re dei paparazzi dopo aver fatto la scoperta

“Dai non dire caga***, fai vedere”, avrebbe detto Corona che poi in persona ha appurato che effettivamente qualcosa era accaduto. “Non ci posso credere, non ci credo“, avrebbe detto ancora Fabrizio il quale al telefono con un amico avrebbe riferito di non aver provato a fare l’accesso, ma al suo posto l’aveva fatto Francesca e purtroppo l’app gli dava “L’utente è stato bloccato“. A quanto pare, almeno secondo quanto ipotizzato da Fabrizio, in molti si sono messi d’accordo per fargli ancora bloccare il profilo. Insomma, ancora problemi per Fabrizio che nei giorni precedenti c’era andato giù molto pesante contro Ilary e Francesco dicendo di avere in mano diversi documenti, foto e audio compromettenti su tradimenti dell’uno e dell’altro, recenti e non solo. Queste dichiarazioni hanno fatto tremare Francesco ed anche Ilary, tanto che il primo ha tentato di contattarlo sul vecchio profilo di Fabrizio, quello che è stato cancellato già diversi giorni fa.