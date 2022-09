Stare in forma diventa facile, le app gratuite e semplici da usare

0 SHARES Condividi Tweet

Allenamenti gratuiti e facili da seguire ed eseguire, ecco le migliori. Ma come funzionano?

Fare sport fa bene alla salute e su questo punto non c’è proprio alcun dubbio. Quante volte abbiamo pensato di iniziare ad allenarci ma di non sapere effettivamente da dove partirci. E’ proprio in tal senso che possono venirci in aiuto tutta una serie di app di fitness che ci possono dare una mano con gli allenamenti sia in maniera funzionale che in maniera complessa. Ebbene, queste app danno anche dei consigli molto interessanti. Ma quali sono le app più affidabili?

Fare sport, le app disponibili per allenarci da casa

Non c’è dubbio sul fatto che lo sport faccia abbastanza bene alla nostra salute, al nostro organismo, ma anche alla nostra mente. Ebbene, spesso per motivi di tempo, per motivi economici o per scarsa motivazione non iniziamo mai questi allenamenti. E se potessimo allenarci direttamente dal salotto di casa nostra? Come? Seguendo una delle tante app che sono presenti sul internet, attraverso le quali potremmo essere seguite da veri coach.

Running club, ecco l’app gratuita

Ci sono diverse app in tal senso, ma oggi noi vogliamo parlarvi di una nello specifico. Si tratta della Nike Running Club. E’ un’app gratuita e si può utilizzare senza dover fare alcun pagamento. Potrete scegliere tra diversi allenamenti, sulla base di quella che è la vostra esperienza, ovvero se alle prime armi o meno. Si possono anche fare degli allenamenti a corpo libera, utilizzando alcuni attrezzi, come manubri e bilancieri. Ma come funziona questa app? Sarà molto semplice seguire gli allenamenti, visto che ci saranno dei coach che spiegheranno attraverso dei video illustrativi cosa fare. Ad oggi sono disponibili ben 185 workout all’interno dell’applicazione, in modo da fare ogni giorno qualcosa di diverso.

Le app per fare sport gratuitamente

Altra app da tenere in considerazione è Keep, gratuita anche questa, ma incentrata su allenamenti ad alta intensità e tabata. All’interno sono presenti circa 400 esercizi, con 100 allenamenti per ogni livello di intensità. Ovviamente anche in questo caso gli esercizi saranno illustrati con video e tutorial. In ultimo, vi consigliamo l’app JeFit che illustra allenamenti in base a quella che è la propria esperienza personale. Gli esercizi saranno circa 1300, tutti divisi per tipologia.